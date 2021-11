Veľký zvrat v zápase Pirát verzus Vémola: Toto u nás nemá obdobu!

Zápas Samuel "Pirát" Krištofič verzus Karlos "Terminátor" Vémola bude! Nastal však veľký zvrat, ktorý na česko-slovenskej MMA scéne a pravdepodobne ani v zahraničí nemá obdobu.

Jedným z vrcholov kalendárneho roka 2021 na česko-slovenskej MMA scéne bude titulový súboj v strednej váhe organizácie OKTAGON MMA medzi Samuelom "Pirátom" Krištofičom a Karlosom "Terminátorom" Vémolom.

Vémolovi sa nepáči, že na domácej pôde v Prahe bude musieť nastupovať ako prvý do modrého rohu. Pirát je v pozícii dočasného šampióna a tak má právo nastupovať ako druhý do červeného rohu. "Terminátor" vyhlasoval, že ak sa to nezmení, do zápasu nenastúpi a Pirátovi môžu hľadať náhradu.

Vémola si dal niekoľko podmienok, za ktorých by bol ochotný nastúpiť aj v modrom rohu. Jednou z nich bolo, že nastúpi, ak víťaz zoberie všetko. To znamená aj výplatu súpera. „Nastúpim v modrom rohu, ak víťaz berie všetko. Zhrabnem Pirátovu výplatu a darujem ju detskému domovu k Vianociam. To je jediný spôsob - keď uhnem od mojich zásad a niekomu to pomôže," vyhlásil "Terminátor".

Pirát tento návrh spočiatku zmietol zo stola. S blížiacim sa zápasom proti Vémolovi a s postupujúcim tréningovým kempom a stúpajúcou formou mu stúpa evidentne aj sebadôvera. Verí si natoľko, že sa rozhodol Vémolov návrh prijať. Víťaz zoberie všetko!

„Uležalo sa mi to v hlave a súhlasím, víťaz zoberie výplatu oboch! Neviem o tom, že niečo takéto sa už stalo u nás alebo v zahraničí. Toľko si plakal, až na to prišlo. Som teraz zvedavý na tvoje hysterické záchvaty. Najviac mi je ľúto tvojho krokodíla, ktorého teraz čaká diéta. Možnože má na to dopad aj to, ako extrémne makáme a ako sa posúvam vpred. Už teraz som niekoľkonásobne lepšie pripravený než na ostatné dva zápasy, ktoré som vzal na poslednú chvíľu. Budem extrémne pripravený, som extrémne sebavedomý a verte mi, že ten zápas zvládnem, ovládnem a ešte aj poriadne zarobím," vyhlásil odhodlaný Krištofič.

Nové podmienky titulového zápasu Pirát - Vémola potvrdil aj promotér a spolumajiteľ organizácie Ondřej Novotný počas živého vysielania podcastu MMA Letem Světem. „Pirát bude hrať o všetko, za to som rád. Máme vyriešené rohy a ako hovorím už dávno, zápas na tom nestroskotá.”