Benzema vystrieľal Realu Madrid vydretú výhru: AC Miláno sa prvej výhry stále nedočkalo

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom domácom stretnutí 4. kola Ligy majstrov nad Šachtarom Doneck 2:1. Vďaka dvom gólom Karima Benzemu sa s deviatimi bodmi posunuli na čelo neúplnej tabuľky D-skupiny, na opačnom póle v "béčku" figurujú hráči AC Miláno, ktorí na vlastnom štadióne iba remizovali s FC Porto 1:1.

Na pôde Realu sa od začiatku rodili veľké príležitosti na oboch stranách. Zakončenie Luku Modriča vyrazil Anatolij Trubin a na opačnom konci krížnu strelu Alana Patricka spoza šestnástky zastavila žrď. Do vedenia sa predsa len dostal favorit v 14. minúte, keď dotierajúci Vinicius Junior napadol rozohrávku súpera, v pokutovom území ho obral loptu, ktorú posunul Benzemovi a ten nemal problém do odkrytej bránky otvoriť skóre. "Biely balet" mohol čoskoro viesť aj o dva góly, ale zoči-voči Modričovi opäť vytiahol bravúrny zákrok hosťujúci brankár. Po polhodine hry ešte Fernando svoju možnosť na vyrovnanie nevyužil, ale v 39. minúte sa mu to už podarilo delovkou z prvej po priklepnutí Alana Patricka.



Tri body napokon zostali v Madride a rozhodol o tom Benzema po ďalšej z mnohých krásnych akcií domácich. Vinicius Junior si na hranici šestnástky narazil s Casemirom a francúzsky kanonier z prvej zužitkoval kombináciu brazílskych spoluhráčov. Real má v tabuľke na konte deväť bodov, keď prehral jedine so Šeriffom Tiraspoľ, ktorý o 21.00 SEČ privítal milánsky Inter so slovenským obrancom Milanom Škriniarom v základnej zostave. Šachtar utrpel už tretiu prehru a s jediným bodom okupuje posledné miesto.



Hráči AC Miláno bojovali v B-skupine o zachovanie si nádeje na postup do osemfinále. Po úvodnom dejstve prehrávali na vlastnom štadióne s FC Porto 0:1, keď sa už v 6. minúte presadil hosťujúci Luis Diaz. Milánčania by v prípade prehry definitívne stratili šancu, no po vyše hodine hry ich zachránil vlastný gól portského obrancu Chancela Mbembu na konečných 1:1. "Rossoneri" sa však stále nedočkali prvého triumfu po návrate do hlavnej časti LM od sezóny 2013/2014 a museli dúfať, že Atletico Madrid o 21.00 SEČ nezvíťazí na pôde FC Liverpool, pretože úspech španielskeho klubu by im zmaril nádeje na postup.



sumáre stredajších zápasov 4. kola skupinovej fázy LM:

B-skupina:

AC Miláno - FC Porto 1:1 (0:1)

Góly: 61. Mbemba (vlastný) - 6. Diaz. Rozhodoval: Turpin (Fr.)



D-skupina:

Real Madrid - Šachtar Doneck 2:1 (1:1)

Góly: 14. a 61. Benzema - 39. Fernando. Rozhodoval: Bastien (Fr.)