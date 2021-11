Tragédia, akú slovenský hokej nikdy nezažil: Spoluhráči oplakávajú Borisa Sádeckého († 24)!

Obrovský žiaľ v celom hokejovom a športovom hnutí! Slovenský mládežnícky hokejový reprezentant, naposledy hráč bratislavského klubu Capitals, podľahol následkom piatkového kolapsu v zápase nadnárodnej ICE Hockey ligy.

Bratislavčania v ňom nastúpili na ľade Dornbirn Buldogs. Smutnú informáciu zverejnil klub na svojej stránke, rodina sa k celej situácii nevyjadruje a požiadala o rešpektovanie súkromia. Spoluhráči sú v šoku, viacerí skončili v slzách.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Šikovný útočník skolaboval v piatok večer, priamo na ľadovej ploche sa ho snažili niekoľkokrát oživovať záchranári. Následne ho transportovali na jednotku intenzívnej starostlivosti na kliniku v Dornbirne. Tam za ním okamžite smerovali rodinní príslušníci ako aj priateľka Šárka, s ktorou boli od vlaňajška zasnúbení a plánovali svadbu.

Uvažovalo sa, že začiatkom týždňa začnú s prebúdzaním pacienta z umelého spánku. Prognózy boli veľmi opatrné a uvádzali stav Sádeckého ako stabilizovaný, no kritický.

„S hlbokým zármutkom v srdciach a ľútosťou oznamujeme úmrtie nášho hráča Borisa Sádeckého. Rodine a priateľom vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť. Bližšie informácie v tejto chvíli po konzultácii s Borisovou rodinou nebudeme zverejňovať. Prosíme všetkých o rešpektovanie súkromia rodiny Sádeckých.‘‘ oznámil najťažšiu správu svojej manažérskej kariéry riaditeľ klubu Dušan Pašek.

Spoluhráči, ktorí medzičasom odohrali po jednom prerušenom a ďalšom zrušenom stretnutí ďalší zápas, ostali zo stredajšej správy v hlbokom šoku. Mužstvo malo včera dopoludnia tréning, na ktorom sa už začali šíriť rôzne správy z Rakúska, ale všetci verili, že sa ukážu ako nepravdivé. Žiaľ, správa o smrti sa podvečer potvrdila...

„Je mi to hrozne ľúto. Neviem nájsť slová. S Borisom som sa poznal veľmi dobre, hrávali sme niekoľko sezón ešte v Dukla Trenčín, a aj v tíme Capitals patril medzi mojich najbližších. Celej rodine a blízkym chcem vyjadriť z hĺbky duše tú najúprimnejšiu sústrasť,“ povedal pre Nový Čas pomedzi slzy a vzlyky Sádeckého spoluhráč Denis Hudec.

V histórii slovenského hokeja ide o bezprecedentný prípad fatálneho kolapsu priamo počas zápasu, ktorého následkom bolo úmrtie. Podľa šéfa klubu Dušana Pašeka absolvoval každý hráč z kádra počas leta komplexnú lekársku prehliadku, ktorá u žiadneho nepotvrdila také zdravotné problémy, pre ktoré by nebol spôsobilý hrať hokej na profesionálnej úrovni.

Zarmútený Bokroš

Ernest Bokroš trénoval Sádeckého v reprezentácii SR 20. Smrť talentovaného hokejistu ho veľmi zasiahla: „Je mi veľmi ťažko o tom hovoriť, poznám celú ich rodinu a viem si predstaviť, aký obrovský žiaľ teraz prežívajú. Chcem im vyjadriť svoju úprimnú sústrasť. Je mi to veľmi, veľmi ľúto, pretože to bol výborný hokejista a dobrý človek. Je to obrovská tragédia. V takýchto chvíľach si človek uvedomuje, čo je v živote skutočne dôležité a čo nie."