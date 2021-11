Peter Sagan v rozhovore pre L’Equipe: Prečo som si vybral TotalEnergies?

BRATISLAVA - Otvorene prehovoril. Cyklista Peter Sagan (31) v rozhovore pre francúzsky celoštátny denník L’Equipe vysvetlil, prečo sa rozhodol v kariére pokračovať v druholigovom tíme TotalEnergies. A že záujem o neho rozhodne nebol malý...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Trojnásobný majster sveta povedal, že francúzsky tím bol najviac nadšený z jeho odchodu z BORA-hansgrohe.

„Záujem o mňa malo niekoľko ďalších tímov. Tímový riaditeľ TotalEnergies Jean-René Bernaudeau mi však preukázal najväčší rešpekt. Mal o mňa eminentný záujem a patrične to dával aj na-javo. Vždy, keď som mal nejakú otázku, tak hneď odpovedal. Iným tímom to trvalo niekedy aj celé týž-dne,“ vysvetlil Sagan. V roku 2022 náš cyklistický poklad opustí WorldTour kategóriu a presunie sa na druholigovú úroveň ProTeam.

„Celý tím bude postavený okolo mňa, to bol hlavný dôvod toho, prečo som sa rozhodol podpísať. Áno, budem síce pod tlakom, ale to už je moja rutina nejaký ten čas. Keď som prišiel v roku 2016 do Bory, tiež to bol malý tím. Nezáleží mi na tom, že to dnes nie je WorldTour úroveň. Chcem tímu pomôcť na vrchol. Potom sa v budúcnosti môžeme rozprávať, na akej úrovni sa tím nachádza,“ dodal sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France.

S novými kolegami sa Peťo stretne už budúci mesiac počas predsezónnych kempov vo Francúzsku. „Cyklistika je pre mňa povolanie na plný úväzok. Nová sezóna si bude vyžadovať mnoho obetí z mojej strany. Keď k tomu však pridám svoju povestnú ľahkosť a humor, výsledky sa dostavia,“ uzavrel Sagan.