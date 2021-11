Peter Sagan prezradil, čo rozhodlo v prospech TotalEnergies: Toto bolo pre neho absolútne najdôležitejšie

Prestup Petra Sagana z elitného nemeckého tímu WorldTour Bora-Hansgrohe do druhodivíznej francúzskej stajne TotalEnergies mnohých fanúšikov cestnej cyklistiky prekvapil a možno aj šokoval.

Trojnásobný majster sveta sa upísal na dva roky prokontinentálnemu družstvu, ktoré nemá istotu štartu na najväčších pretekoch v cyklistickom kalendári a musí sa spoliehať na voľné karty. Tridaťjedenročný Slovák v rozhovore pre L'Équipe vysvetlil, prečo dal prednosť francúzskej pred inými ponukami.

"Viaceré tímy mali o mňa záujem, ale TotalEnergies pod vedením manažéra Jeana-Reného Bernadeaua mi preukázali najviac rešpektu. Naozaj ma chceli a demonštrovali to počas celého času, čo sme rokovali. Vždy, keď som mal otázku, rýchlo na ňu odpovedali. A takto získali týždne náskoku pred ostatnými," uviedol Peter Sagan v rozhovore zverejnenom na webe velonews.com.

Majiteľ 119 triumfov v profikariére a víťaz tohtoročných pretekov Okolo Slovenska priblížil, čo bolo pre neho absolútne najdôležitejšie v súvislosti s novým zamestnávateľom na sezóny 2022 a 2023. "Na tomto projekte ma najviac oslovila myšlienka, že tím poskladajú okolo mňa ako lídra. Je to tlak, ale zároveň pre mňa bežná rutina z minulých rokov. Rovnaké to bolo aj v mojich predchádzajúcich tímoch," vysvetlil Sagan.

Žilinský rodák, ktorý býva už niekoľko rokov v Monackom kniežatstve, zároveň pripomenul svoje začiatky v Bora-Hansgrohe. "Bolo to v roku 2016, keď som sa k nim pripojil, a ľudia tiež vtedy vraveli, že je to malý tím. Lenže mnohé sa odvtedy zmenilo. Nezaujíma ma, že TotalEnergies nie sú momentálne vo WorldTour a ako sa na nich mnohí dívajú. Chcem im pomôcť rozvíjať sa, aby to bolo lepšie," podotkol víťaz dvoch najväčších cyklistických monumentov Paríž-Roubaix a Okolo Flámska.

Sagan v rozhovore pre L'Équipe ešte doplnil, že si veľmi váži osobnosť tímového manažéra Jeana-Reného Bernadeaua. Dokonca prisľúbil, že sa zdokonalí vo francúzštine, aby si lepšie rozumel s kolegami v tíme s prevahou francúzsky hovoriacich ľudí. "Jeho charakter a štýl sú blízke môjmu srdcu. Je seriózny, keď je to potrebné, ale zároveň zábavný v iných situáciách. Snaží sa, aby jeho cyklisti mali zábavu z jazdy na bicykloch. Samozrejme, všetci vieme, že profesionálna cyklistika je v prvom rade robota na plný úväzok a musí sa brať vážne. Vyžaduje si veľké obete, ale na druhej strane si treba nájsť stále spôsob, aby sme si aj užívali, čo robíme," dodal Peter Sagan.

Spoločne s Petrom Saganom sa do francúzskeho družstva sťahujú aj dlhoroční kolegovia z tímov Tinkoff a Bora-Hansgrohe Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss. Spolu so sebou berú aj svetoznámu značku bicyklov Specialized, ktorá je dlhoročne spojená s menom Peter Sagan. Nahradí doterajšieho francúzskeho dodávateľa Willier Triestina. Podľa dohody Specialized bude dodávať cyklistom tímu TotalEnergies aj helmy a ďalšie cyklistické komponenty, odevná značka Sportful sa zasa postará o ich oblečenie.