Nemá tetovania a jazdí na starom, ošúchanom golfe, bráni Hrnčára otec: Aha, ako vyriešil kauzu vlasy!

Pre odfarbené vlasy dostal od rázneho trénera Vladimíra Weissa st. stopku! Dávida Hrnčára otec Norbert bráni: Nemá tetovania, žiadne výstrelky a jazdí na starom, ošúchanom golfe. Prezradil, ako syn vyriešil vlasy, ktoré boli tŕňom v oku prísneho kouča Slovana Bratislava!

Objav minulej sezóny slovenskej ligy David Hrnčár si odfarbil vlasy na bielo. Podobne ako mnohí iní futbalisti. No rázny tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. mu dal jasne najavo, že pod jeho vedením si s takýmto účesom nezahrá. Tak aj spravil, mladého futbalistu vyradil z tímu.

Kauza vlasy spôsobila rozruch, všimli si to aj v Česku. Davidov otec Norbert Hrnčár (bývaý tréner aj hráč Slovana) prezradil v rozhovore pre isport.cz, že spolu s manželkou o tom, že si syn plánuje odfarbiť vlasy dopredu vedeli a súhlasili s týmto krokom.

„David sa nás na vlasy dopredu pýtal. Ako rodičia sme s tým nemali problém. Veď manželka je učiteľka, pracuje s mladými. Na úlety, alebo skôr módne výstrelky je zvyknutá. Je to normálna, bežná vec, že to mladí skúšajú a snažia sa prispôsobiť rôznym módnym trendom. Hovorili sme mu, úplne v pohode. Keby niečo, vlasy za mesiac odrastú. Keď to chce vyskúšať, prečo nie?," hovoril Hrnčár starší.

Kontroverzné na celej záležitosti je, že viacerí hráči Slovana majú netradičné účesy (melír či dresy), prípadne sú potetovaní. V tejto súvislosti sa vynára otázka, kde je hranica v tom, čo je povolené a čo je už cez čiaru. Je svetlá farba na vlasy v niečom horšia ako napríklad dredy? Či tetovania? Apropo tetovania, David Hrnčár tomuto trendu obľúbenému medzi futbalistami nepodľahol. Nemá ani jedno.

„David nemá ani jedno tetovanie, stále jazdí ošúchaným, dvanásť rokov starým golfom, žiadne výstrelky. My sme mu vlasy odsúhlasili a nemali sme s tým žiadny problém. Keby sme vedeli, že to bude mať takýto dopad, tak by aj David reagoval inak. Stalo sa."

Hrnčár starší prezradil, akým spôsobom jeho syn "problematické" vlasy vyriešil.

„Futbal je pre neho prednejší ako vlasy, tak si našiel nejakú jednorázovú farbu v spreji. Nastriekal si to zase do tmava, takže to nie je tak výrazná biela."