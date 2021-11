Slovenskú osemnástku čaká turnaj v Piešťanoch: Príležitosť dostanú aj mladší hráči

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa v novembrovej asociačnej prestávke predstaví na domácom Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch.

Pôvodne ho mala odohrať v Bielorusku, napokon sa v jeho konkurencii spoločne s Dánskom a Nemeckom uskutoční na Slovensku. Keďže kmeňový hlavný tréner SR 18 Ivan Feneš sa spolu s asistentom Tiborom Tartaľom posunuli k "dvadsiatke", "osemnástku" povedie na domácom turnaji hlavný kouč SR 17 Roman Sýkora. Asistovať mu bude Boris Žabka.

Nomináciu na domácu akciu tvoril zastupujúci tréner spoločne spolu s ďalšími členmi trénerského štábu SR 18 na čele s Ivanom Fenešom.

"Vzhľadom na nedávne zmeny v realizačných tímoch mládežníckych reprezentácií sme sa dohodli, že vypomôžem osemnástke a počas domáceho turnaja budem na striedačke s Borisom Žabkom. Pri tvorbe nominácie sme vychádzali zo vzájomných rozhovorov s Ivanom Fenešom, ktorý zostáva hlavný tréner osemnástky. Aj preto mal pri zostavovaní menoslovu mal hlavné slovo. Verím, že sme vyskladali dobrý tím," uviedol Sýkora vo videorozhovore pre hockeyslovakia.sk.

Na nominačnom zozname sa nachádza sedem hokejistov, ktorí sa v lete predstavili na Hlinka Gretzky Cupe, kde Slováci dosiahli historický úspech v podobe umiestnenia na druhej priečke. Prevažnú časť nominácie aj teraz tvoria hráči s ročníkom narodenia 2004, kmeňovým pre národný tím do 18 rokov v sezóne 2021/2022. "Chceme vidieť čo najviac chlapcov z daného ročníka, čo je dôležité pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta do 18 rokov. Ďalšiu úlohu pri tvorbe zohrával fakt, že chlapcov, ktorých máme v projekte, chceme vidieť aj v medzinárodnej konfrontácii. Verím, že náš menoslov bude konkurencieschopný," pokračoval Sýkora.

V tíme sa nachádzajú aj mladší hráči, ktorí majú možnosť ukázať trénerom svoje schopnosti. Z ročníka 2005 ide napríklad o Romana Kukumberga, Samuela Urbana či Samuela Barcíka, z ročníka 2006 o Tomáša Pobežala či Samuela Kupeca. "Vieme dobre, že v každom ročníku máme kvalitné individuality. Keďže títo chlapci sú súčasťou projektu, vieme o nich, poznáme ich. Aj preto dostali šancu. Verím, že sa o miesto v zostave pobijú," uviedol Roman Sýkora.

Súpermi slovenskej "osemnástky" na turnaji v Piešťanoch budú Dáni, Bielorusi a Nemci. Podujatie sa na základe odporúčaní súvisiacich so zhoršovaním pandemickej situácie uskutoční pravdepodobne bez prítomnosti divákov. Zápasy Slovenska sa budú dať sledovať na stanici JOJ Šport. "Nerád by som hovoril o konkrétnych výsledkoch, nechceme stavať vzdušné zámky. Do každého zápasu pôjdeme s jasným cieľom, a to zvíťaziť. V prvom rade ide o to, aby sme chalanov, ktorí dostanú príležitosť v medzinárodných dueloch, mali možnosť rozvíjať a posúvať ďalej," dodal Sýkora.



Nominácia SR 18 na Turnaj štyroch krajín v Piešťanoch /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Hráči podľa klubov: Filip FEDÁK, Luca KRAKOVSKÝ (obaja HC Slovan Bratislava), Roman KUKUMBERG (HC Slovan Bratislava - mládež), Patrik JURČÁK (HC Košice), Dávid NÁTNY (MHA Martin/HK Dukla Trenčín), Ondrej MOLNÁR (HK Nitra), Žigmund ZÖLD (MMHK Nitra/HK Levice), Martin MIŠIAK (HC Nové Zámky), Richard PATZELT (ŠHK 37 Piešťany), Matej TOMAS (HK ŠKP Poprad), Sebastián NAHALKA, Alex ŠOTEK (obaja HK ŠKP Poprad/HK Levice), Tomáš POBEŽAL, Samuel URBAN (obaja MŠK Púchov), Adam GAJAN (MHKM Skalica), Jakub KOPECKÝ, Jakub KRIŽAN, Samuel KUPEC (všetci HK Dukla Trenčín), Samuel BARCÍK, Filip ČULÍK (obaja HKM Zvolen), Adam ONDRIŠ (KooKoo, Fín.), Patrik GABRIEL (SaiPa, Fín.), Daniel Alexander JENČKO (Malmö Redhawks, Švéd.)



PROGRAM TURNAJA ŠTYROCH KRAJÍN V PIEŠŤANOCH:

štvrtok 11. novembra

15.00 Slovensko - Dánsko

18.30 Bielorusko - Nemecko

piatok 12. novembra

15.30 Dánsko - Bielorusko

19.00 Slovensko - Nemecko

sobota 13. novembra

10.45 Nemecko - Dánsko

15.00 Slovensko - Bielorusko