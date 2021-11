Kentoš nominoval na kľúčové zápasy kvalifikácie: Z brankárov dostane šancu teraz Kukučka

Tréner slovenských futbalistov do 21 rokov Jaroslav Kentoš oznámil v stredu nomináciu na záverečný asociačný termín v kalendárnom roku 2021.

Mladí Slováci v C-skupine kvalifikácie ME 2023 najskôr nastúpia proti Rusku v Moskve na štadióne Chimki (12. novembra o 18.00 SEČ) a následne si zmerajú sily v Alytuse s litovskými rovesníkmi (16. novembra o 17.30 SEČ).

Medzi triom brankárov figuruje meno Michala Kukučku, do kádra sa vrátili obrancovia Gergely Tumma a Adam Obert či stredopoliar Miroslav Gono.

"Máme štyroch kvalitných brankárov, rotujeme ich, teraz dostane šancu Kukučka. Tumma zlepšil výkonnosť v Trnave, podáva dobré výkony a vypadol nám zranený Nemčík, takže sme sa rozhodli pre neho. Obert chýbal naposledy pre koronavírusové obmedzenia, chceli sme mu dať priestor, teraz už odohral pár zápasov, dostal šancu aj v áčku Cagliari, čo je pozitívne, preto sa vracia do reprezentácie. Späť máme aj Gona, ktorý sa vracia po zranení. Verím, že všetci hráči budú zdraví a nebudeme musieť robiť žiadne vynútené zmeny," povedal na tlačovej konferencii Kentoš.

SR 21 patrí v C-skupine aktuálne so šiestimi bodmi 3. miesto, Rusi majú na konte o tri viac. Slováci vstúpili do kvalifikácie domácou výhrou 3:1 nad Litvou, následne prehrali v Severnom Írsku 0:1. V októbri prehrali po dobrom výkone v Španielsku 2:3 a doma zdolali Maltu 4:0. Kentoš tento kvalifikačný dvojzápas považuje za kľúčový:

"Čakajú nás ťažké zápasy. Bude to kľúčový zraz z hľadiska vývoja v našej skupine. Ak nadviažeme na septembrové a októbrové výkony, tak verím, že donesieme body aj z vonku. Vieme všetci počítať, Španieli sú líder a myslím si, že vyhrajú skupinu. Neviem, čo by sa mohlo stať, aby sa tak neudialo. Ak my zvládneme naše zápasy s ďalšími súpermi, mal by to byť náš súboj s Ruskom o druhé miesto. Máme ich zmapovaných, všetci hráči hrajú pravidelne ruskú ligu. Proti Litve to bude už náš druhý vzájomný zápas v kvalifikačnej skupine. Máme ich tiež podrobne zmapovaných, videli sme aj ich ďalšie zápasy a verím, že zvládneme aj tento duel."

Na otázku, s akým bodovým ziskom by bol po tomto dvojzápase spokojný, Kentoš odpovedal: "Musíme byť na seba najmä nároční, nemôžeme sa zamerať len na výsledok, ale aj na parametre našej hry. Náročnosť, náročnosť, náročnosť, na náš výkon. Verím, že budeme hrať aktívny futbal a budeme bodovať. Vonku sme ešte nezískali ani bod a dúfam, že teraz to bude inak."

Slovákov čaká aj náročné cestovanie. Po zápase v Moskve absolvujú lety Moskva – Varšava a Varšava – Vilnius. Na štadióne Chimki sa hrá druhá ruská liga, má vyhrievaný prírodný trávnik, čiže ihrisko bude kvalitne pripravené. Aj v Litve sa bude hrať na prírodnom povrchu v Alytuse, keďže nie je vyhrievaný, musia sa hráči pripraviť na náročnejšie podmienky.

O šampionát bojuje 53 mužstiev a na záverečný turnaj postúpi 16 tímov. Istotu majstrovstiev Európy majú hostiteľské krajiny Rumunsko a Gruzínsko. Postup na šampionát si vybojuje deväť víťazov skupín a najlepšie mužstvo z druhých miest. O ďalšie štyri miestenky zabojuje zvyšných osem reprezentácií na druhých miestach, ktoré vytvoria dvojice a budú medzi sebou súperiť v baráži, tá je na programe v septembri 2022.



Nominácia tímu SR 21 na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Rusku (12. novembra o 18.00 SEČ v Chimki) a Litve (16. novembra o 17.30 h v Alytuse):

Brankári: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Michal Kukučka (AS Trenčín)

Obrancovia: Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Suľa (MŠK Žilina), Sebastián Kóša (FC Spartak Trnava), Matúš Malý (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adam Obert (Cagliari Calcio), Gergely Tumma (Spartak Trnava), Ivan Mesík (Stabaek), Matúš Vojtko (ŠK Slovan Bratislava)

Stredopoliari: Martin Šviderský (Manchester United U23), Peter Pokorný (Real Sociedad), Samuel Lavrinčík, Matúš Kmeť (obaja AS Trenčín), Filip Lichý (ŠK Slovan Bratislava), Ján Bernát (KVC Westerlo), Miroslav Gono, Adam Goljan (obaja MŠK Žilina), Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová)

Útočníci: Jakub Kadák (AS Trenčín), Matej Trusa (MFK Zemplín Michalovce), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)



Tabuľka C-skupiny:

1. Španielsko 4 4 0 0 12:3 12

2. Rusko 4 3 0 1 11:4 9

3. SLOVENSKO 4 2 0 2 9:5 6

4. Malta 4 1 0 3 5:13 3

5. Litva 4 1 0 3 3:9 3

6. S. Írsko 4 1 0 3 2:8 3