Desivé zranenie v NHL: Hráč Montrealu schytal strelu priamo do hlavy

Desivý moment! Diváci zápasu hokejovej NHL medzi Montrealom a Detroitom (3:0) boli svedkami nepríjemného zranenia krídelníka Montrealu Jonathana Drouina (26).

V ôsmej minúte stretnutia vypálil obranca Brett Kulak tvrdú strelu smerom na bránku Detroitu. Zasiahol však svojho spoluhráča Drouina a to priamo do hlavy. Domáceho krídelníka prudká strela zrazila na kolená, rýchlo však vstal a v predklone zamieril na striedačku a odtiaľ do kabíny.

Drouin, ktorý si v tohtoročnej sezóne doteraz pripísal v desiatich zápasoch dva góly a päť asistencií, bol potom okamžite prevezený do nemocnice. Útočník Montrealu Josh Anderson po zápase novinárom povedal, že by jeho spoluhráč mal by byť v poriadku. „Prvé správy znejú povzbudivo, ale v stredu ráno ešte podstúpi ďalšie vyšetrenie,“ povedal tréner Canadiens Dominique Ducharme.