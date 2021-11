Slovenky dosiahli veľké víťazstvo nad Američankami, ale na semifinále to nebude stačiť

Po prehre so Španielkami (1:2) sa slovenské tenistky vo svojom druhom vystúpení na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Prahe dočkali víťazstva nad favorizovanými Američankami.

Zdolali ich 2:1, o slovenské body sa postarali Viktória Kužmová vo dvojhre a rovnaká hráčka spolu s Terezou Mihálikovou vo štvorhre. Z historického pohľadu ide o jedno z najväčších víťazstiev Slovenska v bývalom Pohári federácie, keďže Američanky sú s 18 titulmi najúspešnejšou krajinou tejto najprestížnejšej ženskej tímovej tenisovej súťaže. Slovenky získali jediný celkový triumf v roku 2002.

Kužmová v súboji rebríčkovo druhých hráčok oboch tímov zdolala Shelby Rogersovú 6:4, 6:4 a spoločne s Mihálikovou si v debli poradili s americkým duom Caroline Dolehidová, CoCo Vandeweghová 6:2, 6:7 (5), 12:10. O jediný americký bod sa postarala v dueli tímových jednotiek Danielle Collinsová, ktorá dovolila uhrať Anne Karolíne Schmiedlovej päť gemov /6:3, 6:2/. Bilancia 23-ročnej Kužmovej v niekdajšom Pohári federácie je aktuálne vo dvojhre 7:1, čo ostro kontrastuje s jej 175. priečkou v singlovom rebríčku WTA.

"Cítim sa vynikajúco. Milujem hrať za Slovensko. Dodáva mi to viac síl a energie ako na bežných turnajoch. Som veľmi šťastná, že v tejto tímovej súťaži sa mi tak darí," uviedla Viktória Kužmová na oficiálnom webe Pohára Billie Jean Kingovej. "Som nesmierne hrdý na svoje hráčky. Slovensko je malá krajina a zvíťazili sme nad USA v súťaži, v ktorej je táto krajina najúspešnejšia v histórii. Už deň predtým sme len tesne podľahli Španielkam. Myslím si, že práve táto prehra pomohla našim hráčkam k víťazstvu nad Američankami, lebo bojovali o každú loptičku," vyhlásil kapitán tímu SR Matej Lipták.

Ani skvelý výkon Kužmovej v singli aj debli však nestačil Slovenkám na to, aby si uchovali šancu na víťazstvo v C-skupine a tým aj postup do semifinále. V prípade stredajšieho víťazstva Američaniek nad Španielkami 2:1 a pri rovnosti získaných bodov aj setov by o postupujúcom rozhodla vyššia percentáž získaných gemov a tú už Slovenky nemôžu mať lepšiu ako jeden z dvojice USA - Španielsko. Potvrdila to aj oficiálna turnajová webová stránka billiejeankingcup.com, ktorá po zápase Slovensko - USA napísala:

"Slovensko podľahlo Španielsku 1:2 a aj napriek víťazstvu nad USA príde o šancu na postup do semifinále pre nižšie percento víťazných gemov. O víťazovi C-skupiny a teda postupujúcom rozhodne zápas Španielsko - USA. Američanky sú v pozícii, že musia v tomto zápase zvíťaziť."

Do semifinále sa v Prahe dostanú iba víťazky každej zo štyroch skupín. Po druhom hracom dni zatiaľ žiadna z dvanástich účastníckych krajín nemá na konte dve víťazstvá a istotu postupu. Nemky sú s dvoma prehrami v D-skupine už mimo postupového boja.



Finálový turnaj Pohára Billy Jean-Kingovej:

C-skupina:

USA - SLOVENSKO 1:2

Shelby Rogersová - Viktória Kužmová 4:6, 4:6

Danielle Collinsová - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:2

Caroline Dolehideová, CoCo Vandewegheová - Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková 2:6, 7:6 (5), 10:12



tabuľka C-skupiny:

1. Španielsko 1 1 0 2:1 1

2. SLOVENSKO 2 1 1 3:3 1

3. USA 1 0 1 1:2 0