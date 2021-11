V zápase medzi Interom Miláno a Udinese Calcio (2:0) neuznal rozhodca Sacchi gól Gerardovi Deulofeuovi a ten si to prišiel s hlavným arbitrom vydiskutovať. Rozhodca sa ale nenechal zastrašiť a na hráča Udinese začal kričať. Zaskočený Deulofeu po chvíli protest vzdal.

This referee is taking absolutely no nonsense from Gerard Deulofeu 😤🤣 pic.twitter.com/7JRpEpjgWw