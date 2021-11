Hossa nevedel o prípade Beacha, vyzval na vytvorenie nadácie na prevenciu

Bývalý slovenský hokejista Marián Hossa (42) vyjadril ľútosť nad prípadom sexuálneho obťažovania Kylea Beacha v jeho niekdajšom klube NHL Chicago Blackhawks.

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára uviedol, že o incidente, ktorý sa odohral počas jeho prvej sezóny v drese "jastrabov", nevedel, čo uviedol aj vo svojej výpovedi americkým vyšetrovateľom. Hossa zároveň vyzval na vytvorenie nadácie na prevenciu podobných prípadov.

Incident zo sezóny 2009/2010 otriasol Chicagom i celou NHL. Obvineniam z nechutných praktík čelí bývalý tréner Bradley Aldrich, ktorý sexuálne obťažoval nielen Beacha, ale aj jedného študenta v Michigane. Podľa spisu o tom vedeli vtedajší prezident Chicaga John McDonough, Stan Bowman, asistent generálneho manažéra Kevin Cheveldayoff, výkonný viceprezident Jay Blunk, mentálny kouč Jim Gary, riaditeľ administratívy Al MacIsaac aj hlavný kouč Joel Quenneville. Vedenie klubu však vtedy vo veci nekonalo. Blackhawks v tom roku získali Stanleyho pohár a na ceste za úspechom vraj preto radšej o kauze mlčali. Po tom, ako Beach prehovoril, sa Stan Bowman vzdal funkcií generálneho manažéra a prezidenta Blackhawks a skončil aj ako GM reprezentácie USA pre ZOH 2022. V klube skončil aj MacIsaac. Quenneville odstúpil z postu trénera Floridy.

"V prvom rade chcem povedať, že je ťažké si predstaviť, čím si Kyle musel prejsť. Držím mu palce, aby našiel silu a žil život, ktorý bude čo najmenej ovplyvnený negatívnymi udalosťami, ktoré osobne odsudzujem," uviedol Hossa na utorkovej tlačovej konferencii.

"Čo sa týka mňa, o týchto udalostiach som nemal vedomosť, a za tým si stojím. Uviedol som to aj vo výpovedi vyšetrovateľovi. Všetci poznáte môj príbeh a viete, že v tom čase som hral tretie finále v rade za sebou. Bol som plne sústredený iba na hokej. Považujem však za správne, že tí, ktorí o tom vedeli, vyvodili v posledných dňoch svoju osobnú zodpovednosť. Prosím, aby ste odteraz rešpektovali, že viac sa k tomu z úcty ku Kylovi nebudem vyjadrovať."

Štyridsaťdvaročný útočník, ktorého 15. novembra uvedú do Siene slávy NHL, zároveň vyzval na vznik organizácie, ktorá by mohla podobným prípadom v budúcnosti predísť: "Na záver jedna myšlienka, ale, prosím, berte ju len v rovine úvah. Možno by bolo vhodné, aby sa vo vedení NHL a NHLPA zamysleli nad vznikom nadácie na prevenciu podobných prípadov. Vďaka nej by mohlo fungovať anonymné ohlasovanie, psychologická pomoc, či vzdelávanie hráčov a zamestnancov, ako reagovať v takýchto situáciách."

Beach obvinil zo sexuálneho obťažovania niekdajšieho videoanalytika Aldricha, ktorý skončil v tíme Chicaga 14. júna 2010 bez ďalšieho vyšetrovania záležitosti. O tri roky neskôr sa priznal v inom prípade sexuálneho obťažovania stredoškolského hokejistu, ktorý neskôr taktiež zažaloval Chicago za to, že nekonalo voči svojmu niekdajšiemu trénerovi. Aldrich si za tento prípad odsedel deväť mesiacov.