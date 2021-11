Nominácia na záver kvalifikácie: S Dúbravkom, ale bez dvojice hráčov v poli

Do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačné zápasy MS 2022 sa po zranení vrátil brankár Martin Dúbravka z Newcastlu United.

Na súboje proti Slovinsku (11. novembra v Trnave) a na Malte (14. novembra vo Vallette) tréner Štefan Tarkovič vybral 24-členný tím bez Juraja Kucku z FC Watford a Ivana Schranza zo Slavie Praha.

Do kádra sa vrátil po zranení aj Róbert Mak z Ferencvárosu Budapešť. V tíme ani medzi náhradníkmi nefiguruje obranca Tomáš Hubočan, je medzi nimi už Vladimír Weiss ml., ktorý laboroval so zranením. Slovákom patrí dve kolá pred koncom kvalifikácie tretia priečka v tabuľke H-skupiny so ziskom 10 bodov, ktoré nazbierali aj štvrtí Slovinci. Dvojica pred nimi je už nedostihnuteľná, Chorváti sú druhí so 17 bodmi a lídrami sú 19-bodoví Rusi.

"V mužstve je 21 hráčov do poľa a traja brankári. Juraj Kucka nebude k dispozícii pre trest v prvom zápase, rozhodli sme sa potom, že na jeho miesto v strede poľa vyskúšame iného. Nebudem teraz rozoberať, koho skúsime na mieste v strede poľa. Pauschek je zranený. Po zraneniach sú späť Holúbek, Mak aj Dúbravka, rovnako Lobotka a Valjent, ktorí boli v nominácii aj na uplynulom zraze, ale nemohli do hry zasiahnuť. Verím, že na zraz prídu všetci hráči zdraví a budú pripravení hrať," povedal na utorkovej tlačovej konferencii k nominácii kouč Tarkovič. Až po súboji so Slovinskom sa k tímu pripojí obranca Sparty Dávid Hancko: "Po dohode s klubom aj hráčom sme sa rozhodli, že Hancko doplní reprezentáciu po zápase so Slovinskom. Aj vzhľadom na to, že na prvý zápas je suspendovaný."

Cieľom Slovákov je v tabuľke skončiť do 3. miesta a najmä nadviazať na výkony z predchádzajúcich duelov. "Pre mňa je dôležité nadviazať na predchádzajúce dobré výkony. Je to o kontinuite a stabilite, tím začína mať tvár a som rád, že sme sa do tejto fázy dostali. Budem rád, ak v tom budeme pokračovať. Cieľom je zápasy zvládnuť výsledkovo a obsadiť v skupine tretie miesto. Chceme mužstvo pripraviť na víťazstvo a fanúšikom vrátiť radosť, aby reprezentáciu vnímali pozitívne," dodal tréner SR.

V kádri Slovenska budú absentovať Schranz aj Hubočan z osobných dôvodov: "S Ivanom som bol, samozrejme, v kontakte. Chcel by som týmto aj poprosiť o rešpektovanie hráčovho súkromia, viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Čo sa týka Hubočana, ja som s ním nič neuzavrel. Oznámil, že má osobné dôvody a to som akceptoval," objasnil Tarkovič.

Slováci sa pred záverom kvalifikácie stretnú na zraze v Senci v nedeľu 7. novembra.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie MS 2022 proti Slovinsku (11. novembra v Trnave) a na Malte (14. novembra vo Vallette):

brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Martin Dúbravka (Newcastle United)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Martin Valjent (RCD Mallorca), Vernon de Marco (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Dávid Hancko (Sparta Praha), Jakub Holúbek (Piast Gliwice)

stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Marek Hamšík (Trabzonspor), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Erik Jirka (Real Oviedo), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť)

útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf), David Strelec (Spezia Calcio), Ladislav Almási (Baník Ostrava).