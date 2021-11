Komická situácia zo zápasu NHL: Dvaja hráči sa nemohli od seba odtrhnúť

V ôsmej minúte prvej tretiny sa pred bránkou Seattle nemohli od seba odtrhnúť obraca Vince Dunn a útočník Ryan Nugent-Hopkins. Celá situácia vyzerala dosť komicky a až detailný záber kamery ukázal, že šnúrka z korčule Nugent-Hopkinsona sa zamotala do zadnej časti korčule a šnúrky Dunna. Všetko musel vyriešiť rozhodca, situácia však pobavila divákov i samotných hráčov.

This has to be a first. 🤣



Ryan Nugent-Hopkins' and Vince Dunn's skates are stuck together! pic.twitter.com/R8sJ9RakG7