Černák treťou hviezdou zápasu: Blokoval strely Ovečkina, pobil sa s Wilsonom!

Slovenský obranca Erik Černák (24) v službách Tampy Bay sa v zápase NHL proti Washingtonu Capitals tešil z víťazstva 3:2.

Černák odohral v drese obhajcu Stanleyho pohára 22:11 minút, pripísal si jeden strelecký pokus, dva plusové body a rozdal až šesť bodyčekov - najviac zo všetkých hráčov na ľade. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia.

Černák sa pocty dočkal najmä za svoju skvelú defenzívnu hru a prácu v oslabeniach. Najviac sa zaskvel v závere prvej tretiny, keď v početnej nevýhode odvážne zblokoval tri strely Alexandra Ovečkina. "Predviedol neskutočnú odvahu. Ten chlap dal svoje telo do strely, obetoval sa pre to, aby sme nedostali gól. Je to pôsobivé, má veľkú guráž. Takéto zákroky dodajú energiu celému tímu," chválil Černákov heroický výkon podľa klubového webu útočník Brayden Point, autor tretieho gólu "bleskov". V poodobnom duchu sa vyjadril aj tréner Jon Cooper: "Chce to naozaj odvahu, pretože každý vie, že Ovečkin neprihráva, ale páli z prvej. Nedostali sme v tom oslabení druhý gól a to nás nakoplo k obratu."

Tampa s Černákom zdolala Washington, Capitals s prvou prehrou v riadnom čase

Po záverečnej siréne sa Černák dostal do šarvátky s Tomom Wilsonom, ktorý zaútočil na slovenského obrancu ihneď po buly v útočnom pásme. Wilson najskôr hokejkou držiac dvomi rukami zasiahol Černákovo zápästie a potom sa strhla mela. Wilsonov zákrok nezostal nič dlžný jeho povesti a situáciu možno preverí aj disciplinárna komisia, pretože súperovi mohol takýmto atakom zlomiť zápästie. Wilson bol z Černáka frustrovaný, pretože slovenský obranca mu nedal v celom zápase priestor a eliminoval ho kvalitnou defenzívnou hrou. "Cerny to zariadil všetko," povedal Cirelli. Wilson mal predsalen na začiatku druhej tretiny v presilovke obrovskú šancu, ale radosť z prvého gólu v sezóne mu fantastickou lapačkou zmaril Andrej Vasilevskij.