Kužmová s Mihalíkovou neuspeli v debli, Slovenky prvý zápas prehrali

Slovenské tenistky prehrali v úvodom vystúpení v C-skupine na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe so Španielskom 1:2. O všetkom rozhodla záverečná štvorhra, v ktorej pár Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková podľahol dvojici Carla Suarezová Navarrová, Sara Sorribesová Tormová 6:4, 2:6, 7:10.

V utorok o 17.00 h nastúpia Slovenky proti USA a ak chcú pomýšľať na postup do semifinále, musia zvíťaziť.

Španielska kapitánka Anabel Medinová urobila pred štvorhrou zmenu v nominácii a na kurt poslala obe singlistky. Do stavu 3:3 si všetky aktérky držali svoje podanie. Potom však prišli o servis Sorribesová Tormová, Mihalíková i Suarezová Navarrová. Za stavu 5:4 prehrávali Slovenky pri podaní Kužmovej 30:40, no odvrátili dva brejkbaly a prvý set dotiahli do úspešného konca.

V druhom dejstve mal navrch španielsky pár, ktorému vychádzali prebehnutia na sieti a ťažil aj z početných nevynútených chýb Mihalíkovej. Rozhodnutie tak padlo až v supertajbrejku, v ktorom mali navrch Suarezová Navarrová so Sorribesovou Tormovou. Slovenky za stavu 3:9 odvrátili štyri mečbaly, no piaty už Španielky premenili.



Finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej:

C-skupina:

SLOVENSKO - Španielsko 1:2

Viktória Kužmová - Carla Suarezová Navarrová 6:2, 3:6, 6:3

Anna Karolína Schmiedlová - Sara Sorribesová Tormová 3:6, 6:3, 2:6

Kužmová, Tereza Mihalíková - Suarezová Navarrová, Sorribesová Tormová 6:4, 2:6, 7:10.



D-skupina:

Česko - Nemecko 2:1

Markéta Vondroušová - Andrea Petkovičová 6:1, 6:3

Barbora Krejčíková - Angelique Kerberová 7:6 (5), 0:6, 4:6

Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková - Anna Lena Friedsamová, -Jule Niemeierová 6:4, 6:7 (2), 10:8.