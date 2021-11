Druhý Pierluigi Collina? Taliansky rozhodca takto schladil Škriniarovho súpera, ten hneď pochopil, že je lepšie prestať!

Milan Škriniar sa spolu so spoluhráčmi z Interu Miláno predstavil na domácej pôde, kde privítali Udinese.

Zápas sa skončil hladko 2:0, keď v priebehu šiestich minút rozhodol dvomi gólmi Joaquin Correa. Za hostí do zápasu zasiahol aj striedajúci Gerard Deulofeu, bývalý hráč Barcelony či Watfordu.



V jednom momente došlo ku gólu, čiarový rozhodca však všetko zmaril dvihnutou zástavkou, ktorou signalizoval ofsajd. To rozzúrilo práve Deulofeua, ktorý si svoj hneď vylial na hlavného rozhodcu Juana Luca Sacchiho. Jeho reakcia sa okamžite stala hitom internetu. Svojou ostrou gestikuláciou a komunikáciou okamžite schladil namosúreného Gerarda, ktorý pochopil, že tadiaľ cesta nevedie.



Čosi také je zo strany rozhodcov raritou, dalo by sa to však vysvetliť rozhodcovym pôvodom - Talian. O ktorých sa hovorí, že sú temperamentní. Jeden z takých kedysi držal v ruke píšťalku a nebol ním nikto iný než legendárny taliansky rozhodca Pierluigi Collina. Priňom si takisto môžeme pamätať legendárnu konverzáciu s českým hráčom Řepkom, ktorá bola takmer identická tej v podaní Sacchiho.