V zápase Slovana s Košicami bolo poriadne rušno aj mimo ľadu: Krásne gesto Michala Chovana aj ratovanie trénera oceliarov

Súboj až do poslednej sekundy! Hoci sa už domáci radovali z víťazstva, rozhodca pre hybridný offside hru vrátil o tri sekundy a dal východniarom šancu, aby zápas poslali do predĺženia.

To sa však nestalo a domáci sa tak mohli tešiť už z druhého víťazstva nad Košicami v tejto sezóne. Až na prvú tretinu boli na ľade vidieť najmä Košičania, ktorých skvelý ofenzívny výkon zmarili obetaví domáci hokejisti, ktorí sa hádzali do striel, čo im sily stačili. Napokon z toho bolo najtesnejšie trojbodové víťazstvo (3:2).



Zápas však spestrili aj dva momenty mimo ľade. Jeden v pozitívnom, druhý v negatívnom svetle. Ešte počas druhej tretiny sa aj zásluhou hosťujúceho hokejistu Michala Chovana dostal puk mimo ľade. Jeho odraz však nezachytila ochranná sieť za bránou a puk nešťastne zasiahol malého fanúšika z domácej tribúny.



Toho sa hneď ujal starostlivý otec. K malému fanúšikovi nakoniec prišli aj na štadióne prítomní záchranári, ktorí aj skrz otcov úsmev pochopili, že nejde o nič vážne a chlapček si tak zo zápasu odnesie naozaj jedinečný suvenír. To však ešte netušil, že k nemu pribudne aj skutočný darček. Po chvíli sa k nemu na ľadovej ploche pristavil práve Mišo Chovan, ktorý mu daroval svoju hokejku. "Bodaj by sme na slovenských štadiónoch videli viac takýchto pekných momentov," poznamenal po zápase komentátor RTVS Marek Marušiak.



Dojemný moment z časti zakryl na prvý pohľad hrôzostrašný moment z tretej tretiny. Rovnako ako pri chlapčekovi, aj tu sa odrazený puk dostal mimo hracej plochy. Tentokár však na striedačku hostí, kde zasiahol priamo do hlavy trénera brankárov Marka Milého, ktorého syn Juraj Milý zastáva post centra vo štvrtej formácii "oceliarov".



Jeho kolegovia aj hráči okamžite gestikulovali smerom k záchranárom. Jeden z členov realizačného tímu mu okamžite podal uterák a na prvý pohľad nebolo jasné, či puk zasiahol oko alebo inú časť hlavy. Marko dokráčal do šatne, divákom a kamere však stihol ukázať, že je v poriadku. Výsledkom je, že puk našťastie minul oko, podstúpil však šitie hlavy.



Slovan je aj vďaka tomuto víťazstvu na čele tabuľky, keď mu po trinástich kolách patrí prvá priečka s 31 bodmi. Druhé Michalovce ich majú na konte 26. Košiciam pod vedením Fína Kaskinena patrí piata priečka s 22 bodmi. Slovan najbližšie privíta na domácom ľade úradujúceho majstra zo Zvolena a Košice bude v piatok hostiť Michalovce. Zápas sa mal pôvodne odohrať na Zemplíne, pre zlú pandemickú situáciu sa však kluby dohodli na zmene dejiska - zápas sa presunul do Košíc. Stretnutie tak určite sľubuje zaujímavé "vychodňarske derby".