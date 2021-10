Slovan napriek hernej prevahe Košíc zvíťazil aj v druhom derby sezóny: V prospech Belasých rozhodol najmä obetavý výkon

Hokejisti Slovana Bratislava potvrdili post tabuľkového lídra a v nedeľnom dueli 13. kola Tipos extraligy zdolali doma HC Košice 3:2.

V tejto sezóne vyhrali aj druhé derby s "oceliarmi", aktuálnu sériu víťazstiev natiahli na päť zápasov. Košičania po troch víťazstvách za sebou vyšli tentoraz bodovo naprázdno.



HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Góly: 13. Takáč (Beňo), 16. Zigo (Štajnoch), 24. Yogan (MacKenzie, Harris) - 8. Chovan (Pereskokov, Romančík), 44. Pereskokov (Paršin, Chovan). Rozhodovali: D. Konc st., Müllner - Ševčík, D. Konc ml., vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3057 divákov.

HC Slovan Bratislava: Gudlevskis - MacKenzie, Golian, Štajnoch, Sersen, Gachulinec, Maier, Beňo - Gašpar, Harris, Takáč - Sukeľ, Rapuzzi, Yogan - Matoušek, Bezák, Zigo - Preisinger, Kytnár, Lukošík

HC Košice: Košarišťan - Šedivý, Saucerman, Deyl, Tansey, Cibák, Romančík - McPherson, Slovák, Bartánus - Paršin, Chovan, Pereskokov - Rogoň, Klhůfek, Belluš - Jokeľ, Havrila, Milý



Domáci dostali v úvode dve presilovkové možnosti, ale Košičanov v nich podržal brankár Košarišťan. Skóre sa podarilo otvoriť hosťom, v 8. minúte Chovan šikovne vystrelil spoza Gachulinca a brankár Gudlevskis nestihol zareagovať - 0:1. Slovanisti rýchlo odpovedali, už o štyri minúty neskôr vyrovnal po individuálnej akcii Takáč, ktorý dorazil do odkrytej bránky vlastnú strelu. Domácich gól nabudil a pomerne rýchlo otočili skóre. Rýchle prečíslenie 2 na 1 vyriešil Zigo parádnou strelou k bližšej žŕdke - 2:1.



Slovan mal v prvej tretine strelecky navrch a v rovnakom duchu sa niesol aj úvod druhej časti. V 23. min sa Sukeľ dravo natlačil pred Košarišťana, ktorého však neprekabátil. O minútu to už domácim vyšlo, MacKenzie v presilovke nabil Yoganovi, ktorý z priestoru pravého kruhu na buly delovkou z prvej trafil presne k vzdialenejšej žŕdke. Košice reagovali zvýšenou aktivitou, v početnej výhode zatlačili súpera, Gudlevskis im však nedovolil znížiť, keď sa blysol skvelým zákrokom korčuľou pri zakončení Klhůfeka. Následne si poradil aj s koncovkami Pereskokova a Paršina. Hostia pálili ostošesť, ale domáci hráči sa obetavo vrhali do striel, vynikal v tom obranca Golian.



"Oceliari" vygradovali svoj tlak a v 44. minúte sa im podarilo znížiť zásluhou Pereskokova, ktorý v presilovke dorazil puk do siete po strele Paršina. Hostia sa naďalej tlačili dopredu, Slovan sa zameriaval na pozorné bránenie. Košičanov vyviedli z rytmu vylúčenia Milého a Saucermana, trestmi sa obrali o cenné minúty v snahe vyrovnať. Definitívnu bodku za stretnutím mohol dať Harris, veľkú príležitosť nepremenil. V samom závere Košice odvolali brankára a skúsili to v šestici, gólu sa však už nedočkali.