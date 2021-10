Michalovce v úlohe futbalového Jánošíka: Pohronie zvíťazilo v aktuálnom ročníku Fortuna ligy iba dvakrát

Futbalistom Žiaru nad Hronom sa v aktuálne fortunaligovej sezóne zatiaľ nedarí podľa predstáv, v najvyššej domácej súťaži však majú "obľúbeného" súpera.

Hráči Pohronia v sobotu v 13. kole triumfovali na pôde Michaloviec 2:0 a do tabuľky si pripísali druhý triumf v tomto ročníku. Ten prvý dosiahli ešte koncom júla v domácom prostredí, keď rovnako 2:0 zdolali rovnakého súpera - MFK Zemplín. Futbalisti od Hrona okrem šiestich bodov z dueloch proti Michalovciam získali proti ostatným družstvá len tri body za nerozhodné výsledky a pripísali si aj osem prehier.

Zaujímavosťou je, že v oboch víťazných dueloch proti Michaloviec skóroval skúsený útočník Miloš Lačný. Kým v júli v 17. minúte spečatil triumf Pohronia gólom na 2:0, v sobotu na pôde súpera sa strelecky presadil v 11. minúte a "načal" domáceho papierového favorita. "Gratulujem našim hráčom k víťazstvu. Boli sme v neľahkej situácii a verím, že toto víťazstvo nám pomôže dostať sa z nej. Som šťastný za všetkých hráčov, že odchádzame s troma bodmi," komentoval víťazstvo kouč hostí 35-ročný Španiel Pablo Villar, ktorý mužstvo prevzal len v prvej polovici októbra.

Na strane domáceho kolektívu zavládlo sklamanie a smútok. V prípade sobotňajšieho triumfu sa už na rozdiel jediného bodu mohli priblížiť Dunajskej Strede na štvrtej priečke tabuľky, takto sú Michalovčania až na 7. pozícii. "Sme sklamaní. Veľmi som cítil, že mužstvo dnes chce vyhrať. Žiaľ, hrali sme proti Pohroniu, proti ktorému asi nedokážeme vyhrať. Neviem si to vysvetliť. Chystali sme sa na Miloša Lačného, ukazovali sme si jeho hru. Je to asi o kvalite, Miloš ju má obrovskú a gratulujem mu ku gólu. Máme veľké množstvo šancí, ale nepremieňame ich a potom je to zložité. My sme si tento zápas prehrali úplne sami," zhodnotil na oficiálnej tlačovej konferencii po neúspešnom súboji kouč Michalovčanov Miroslav Nemec. Jeho zverenci totiž mali počas sobotňajšieho stretnutia najmä v druhom polčase výraznú prevahu, z ich strany však neprišli strely na bránku ani góly.

V 13. fortunaligovom kole už v piatok Trnava zdolala Senicu tesne 2:1 a upevnila si druhé priečku v tabuľke. V sobotu Ružomberok zdolal Sereď 3:1 a patrí mu 3. priečka, Dunajská Streda prehral v Poprade s Liptovským Mikulášom 0:1 a zostala štvrtá. Žilina si poradila so Zlatými Moravcami 3:1 a v lige bodovala naplno po viac ako dvoch mesiacoch, keď predtým naposledy ešte 22. augusta zdolala Senicu 3:0 a nasledovala šnúra siedmich zápasov bez triumfu, tím spod Dubňa z nich vyťažil len tri body.