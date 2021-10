Dušan Kuciak sa v závere triasol o víťazstvo, všetko vyriešil až Zreľákov spoluhráč: Vlastencom roka spečatil vlastnú prehru

Súboj, ktorý mal od začiatku jasného papierového víťaza. Aj tak by sa dal opísať zápas poľskej ligy medzi Wartou a Lechiou Gdaňsk.

Na druhej strane šlo o súboj dvoch Slovákov. Na strane domácich útočník Adam Zreľák, na druhej brankár Dušan Kuciak. Zápas ani ďaleko nezodpovedal priepastný rozdiel v tabuľke medzi mužstvami. Hoci bola Lechia jasným favoritom, diváci videli prvý gól až v 95. minúte, kedy z penalty otvoril skóre Kuciakov spoluhráč Paixao.



Zreľákovi spoluhráči sa okamžite pokúsili o vyrovnanie vabankom. Hostia tlaku dokázali odolať a domácich zahnali dlhým nákupom až na vlastnú polovicu. Tam sa stretol zhluk nedorozumení, respektíve slabej vzájomnej komunikácie medzi brankárom a hráčom. Domáci ľavý obranca chcel hlavou posunúť loptu brankárovi. To však ešte nevedel, že brankár stojí pol metra vedľa neho. Výsledkom tak bol vlastenec, ktorý môže pokojne kandidovať na zásah roka.



Dušan Kuciak so svojou Lechiou Gdaňsk tak zvíťazili 2:0. Pre slovenského gólmana to bol zároveň štart s číslom 277, čím sa stal legionárom s historicky najvyšším počtom štartov v poľskej najvyššej súťaži.