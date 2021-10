Francúzi prišli so zaujímavým nápadom: Ten, kto predbehne olympijského šampióna, môže štartovať na OH 2024

Viac ako tisíc záujemcov si v nedeľu vybojovalo právo štartu na špeciálnom maratóne určeného pre verejnosť naplánovaného na rok 2024 počas konanie OH v Paríži.

Francúzi vo svojej metropole hostili špeciálne bežecké podujatie, na ktorom sa zúčastnilo približne 3600 amatérskych bežcov z celej krajiny aj zahraničia. Šlo o preteky na 5 km, kde bežci rôznych výkonnostných skupín štartovali s vopred stanoveným hendikepom pred olympijským šampiónom v maratóne Eliudom Kipchogem.

A kto sa do cieľa dostal pred Keňanom, vybojoval si právo štartu na spomenutých maratónskych pretekoch o necelé tri roky a tiež bol súčasťou spoločnej fotografie s fenomenálnym vytrvalcom pod parížskym Víťazným oblúkom. Parížania akciu organizovali pri príležitosti okrúhlych 1000 dní do začiatku OH 2024 v Paríži.

Eliud Kipchoge získal maratónske zlato nielen na nedávnych OH v Tokiu, ale aj pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro. Je tiež držiteľom svetového rekordu na tejto vzdialenosti výkonom 2:01:39 h.

Prí príležitosti konania OH 2024 v Paríži chcú Francúzi čo najviac osloviť a zapojiť do rôznych aktivít aj fanúšikov - z Francúzska či zahraničia. Preto okrem maratónu počas konania hier pripravujú na rovnaké obdobie napríklad aj preteky na 10 km.

"Náš cieľ je jasný: vložiť šport do sŕdc Francúzov, prebudiť v nich skrytých športovcov, ktorí driemu v ich vnútrach. Zabehnúť maratón je mimoriadne náročne fyzicky aj mentálne, je to veľká výzva. Paríž 2024 však pozýva ľudí naprieč celou krajinou, aby sa nechali inšpirovať športovým duchom a olympijskými hodnotami. A aby ich integrovali do svojho každodenného života," vyhlásili organizátori OH 2024.