Kevin Durant si od vedenia NBA vyslúžil mastnú pokutu: Prečin odhalil až videozáznam

Incident sa udial v tretej štvrtine. Jeden zo súperov Duranta fauloval, skúsený krídelník vzápätí schmatol loptu a popri koši ju celou silou hodil medzi divákov. Za to si 33-ročný basketbalista vyslúžil technickú chybu, no videozáznam ukázal, že v prípade dvojnásobného šampióna zámorskej basketbalovej profiligy malo nasledovať vylúčenie.

"Rozhodca, ktorý v reálnom čase situáciu posudzoval, nezaznamenal, že lopta medzi divákov vletela príliš rýchlo. Po vzhliadnutí videozáznamu už po skončení stretnutia však bolo zjavné, že loptu do hľadiska poslal celou silou. Kevin Durant tak mal byť vylúčený," komentoval šéf rozhodcov v NBA Sean Wright.

Brooklyn spomenutý piatkový duel vyhral 105:98, no v tabuľke Východnej konferencie mu patrí až 10. priečka spomedzi pätnástich tímov.

Kevin Durant should have been ejected for tossing the ball into the stands. He got lucky the refs were napping but this chuck made me chuckle pic.twitter.com/8UglsjktI9