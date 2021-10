Nepriaznivé výsledky City či Liverpoolu sú vodou na mlyn pre Chelsea: Kucka s Watfordom ďalšie body neulovili

Futbalisti londýnskej Chelsea si poradili s Newcastlom United na súperovom trávniku hladko 3:0 v sobotňajšom stretnutí 10. kola anglickej Premier League.

Zlepšili si pozíciu na čele tabuľky, keďže dvaja ich hlavní prenasledovatelia FC Liverpool i Manchester City zaváhali. V bránke Newcastlu sa neobjavil Martin Dúbravka, ktorý sedel na lavičke.



Liverpool nezvládol domáci súboj s Brightonom. Po polhodine viedol 2:0, no napokon získal iba bod za remízu 2:2. Na góly Jordana Hendersona a Sadia Maneho stihol ešte do prestávky odpovedať exportnou strelou Enock Mwepu. O vyrovnanie sa postaral Leandro Trossard, ktorý stál na konci ukážkového protiútoku.



Manchester City si pripísal iba druhú prehru v súťaži a prvú po ôsmich dueloch, keď podľahol doma Crystal Palace 0:2. Londýnsky klub otvoril skóre v 6. minúte, keď sa po rýchlom prechode do útoku presadil Wilfried Zaha. V úplnom závere pridal poistku Conor Gallagher, ktorý zužitkoval, že "Cititens" hrali celý druhý polčas oslabení vinou červenej karty Aymerica Laporteho.



Watford v zostave aj so slovenským stredopoliarom Jurajom Kuckom neuspel v dôležitom súboji o záchranu a prehral doma so Southamptonom 0:1. V tabuľke mu patrí 16. priečka tri body nad zónou zostupu.



Hráči Arsenalu Londýn zvíťazili na pôde Leicesteru 2:0. Oba góly dokázali dať už v úvodnej dvadsaťminútovke. V 5. minúte otvoril skóre po rohovom kope stopér Gabriel, druhý gól pridal v 18. minúte po rýchlom protiútoku Emile Smith Rowe. Arsenal po slabšom vstupe do sezóny neprehral v lige sedem duelov za sebou. Leicester nebodoval po štyroch stretnutiach.



Premier League - 10. kolo:

FC Burnley - FC Brentford 3:1 (3:0)

Góly: 4. Wood, 32. Lowton, 36. Cornet - 79. Ghoddos



FC Liverpool - Brighton & Hove Albion 2:2 (2:1)

Góly: 4. Henderson, 24. Mane - 41. Mwepu, 65. Trossard



FC Watford - FC Southampton 0:1 (0:1)

Gól: 20. Adams

/J. Kucka (Watford) odohral celý duel a videl ŽK/



Manchester City - Crystal Palace 0:2 (0:1)

Gól: 6. Zaha, 88. Gallagher. ČK: 45.+2 Laporte (City)



Newcastle United - FC Chelsea 0:3 (0:0)

Góly: 65. a 77. James, 79. Jorginho

/M. Dúbravka (Newcastle) sedel na lavičke/



Leicester City - FC Arsenal 0:2 (0:2)

Góly: 5. Gabriel, 18. Smith Rowe