Růžička ml. o hrôzostrašných chvíľach Sádeckého: Mysleli sme si, že dostal sekeru

Držia mu palce! Priamym účastníkom nešťastnej udalosti v piatkovom súboji bol aj syn olympijského víťaza z Nagana 1998 Vladimíra Růžičku (58). Práve Vladimír Růžička ml. (32) strelil úvodný gól Dornbirnu proti Bratislava Capitals a denníku Nový Čas prezradil, čo sa dialo v závere prvej tretiny na ľade po kolapse Borisa Sádeckého (24)!

Syn hokejovej legendy najskôr nevedel, čo sa poriadne deje. Celý hororový moment sa odohral v posledných sekundách prvej tretiny spomínaného stretnutia, keď útočník Boris Sádecký skolaboval priamo na ľade.

„Slovenský tím hral v závere prvej tretiny presilovku a už prakticky zaznela siréna. Viacero z nás už išlo do kabíny, keď sme videli, ako jeden z hráčov súpera ostal ležať. Najskôr sme si mysleli, že dostal nejakú sekeru, že to nie je nič vážne. Lenže ukázalo sa, že to bolo vážne a bolo to nepríjemné,“ vyjadril sa pre Nový Čas Růžička ml., ktorý sa v lete stal posilou rakúskeho tímu v nadnárodnej lige.

Na otázku, či bol ešte na ľade, keď Sádeckého ratovali záchranári a mali ho aj oživovať, odvetil: „Keď už boli pri ňom záchranári, tak my sme boli v kabíne. Takže neviem presne, čo všetko sa tam vtedy dialo. Čakali sme na informácie, ako to s ním vyzerá a či sa duel dohrá. Napokon sa zápas prerušil. Ale v prvom rade sme šťastní, že chalan je podľa informácií, čo sme dostali, stabilizovaný.

V takýchto prípadoch totiž ide hokej bokom a zdravie je na prvom mieste. Určite ho teraz bude čakať viacero vyšetrení a všetci z nášho klubu mu želáme skoré uzdravenie,“ dodal český útočník v službách rakúskeho Dornbirnu.