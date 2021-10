Hokejista Sádecký: Kolaps počas zápasu! Boj o život na JIS, svedectvá z hracej plochy a dojímavé slová mamy

Rodina, spoluhráči a fanúšikovia sa modlia za Borisa Sádeckého (24)!

Juniorský reprezentant a od tejto sezóny hráč iClinic Bratislava Capitals, skolaboval v piatkovom zápase nadnárodnej IHL súťaže na ľade rakúskeho Dornbirnu. V opatere záchranárov bol dlhé minúty, dokonca ho podľa našich informácií museli aj oživovať. Šéf klubu Ivo Ďurkovič uviedol, že je stabilizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Za synom včera vycestovali aj jeho rodičia, ktorí ďakujú za podporu!

K nešťastnej situácii došlo v závere prvej tretiny 14. kola za stavu 1:0 pre domácich. „Jeden z hráčov hostí sa zrútil na ľad. Niekoľko dlhých minút bol v opatere zdravotníkov. Následne ho transportovali do nemocnice,“ uviedol web laola1.at. A išlo práve o mladého útočníka Capitals Borisa Sádeckého, ktorý z ničoho nič bez kontaktu s hráčom súpera skolaboval. V aréne nastalo hrobové ticho a všetci sa modlili, aby lekári slovenského hokejistu stabilizovali. Údajne ho museli aj viackrát oživovať a následne ho previezli do nemocnice. Zápas potom predčasne ukončili.prezradil ešte v piatok v noci šéf bratislavského klubu Ivo Ďurkovič.

Čakali v hoteli

Výprava slovenského zástupcu bola v napätí, ako to s ich spoluhráčom a „parťákom“ dopadne. „Sme v hoteli a čakáme v izbách na správy z nemocnice. Určite tu prespíme,“ povedal Novému Času nemenovaný hráč Capitals. Až včera ráno mužstvo opustilo Dornbirn a nabralo smer Bratislava. Hráči a realizačný tím však už mali embargo vyjadrovať sa k vážnej situácii. Včerajší zápas na ľade talianskeho klubu Val Pusteria bol podľa očakávania odložený.

Rodina ďakuje za podporu

Podľa našich informácií na kliniku do Dornbirnu odcestovali včera ráno aj rodičia Borisa Sádeckého, aby boli synovi v týchto ťažkých chvíľach nablízku. Mamina Martina na sociálnej sieti bratislavského klubu napísala dojímavý odkaz: „Za Borisovu rodinu Vám zo srdca všetkým ďakujeme za Vašu podporu a modlitby. Veľmi si to vážime.“ Fanúšikovia a celá verejnosť držia mladému hokejistovi palce, aby zvládol svoj najťažší životný zápas…



Boris Sádecký

- pozícia útočník

- vyrastal v Trenčíne

- za SR štartoval na MS do 18 i 20 rokov

- za A-tím SR odohral 1 duel na Nemeckom pohári

- v drese Slovana odohral 52 duelov v KHL

- od leta 2021 pôsobí v Bratislava Capitals