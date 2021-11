Súťaž o vstupenky na Oktagon: V Pardubiciach aj návrat legendy

Na najbližšom gala Oktagonu sa predstaví v hlavnom zápase o titul v bantamovej váhe Filip Macek, ktorý sa postaví Jonasovi Magardovi z Dánska.

Pred hlavným duelom večera sa fanúšikovská základňa MMA rozhodne nevie dočkať návratu policajta Jaroslava Pokorného (14-8). Mimoriadne sympatický bojovník sa netají tým, že si musel prejsť náročnou životnou skúškou, ktorá ho takmer pripravila nielen o jeho milovaný šport. „Chytil som infekciu stafylokoka, takže som musel ísť na ďalšiu operáciu kolena,“ konštatoval známy borec, ktorý takmer vďaka tejto zákernej infekcii mohol prísť o nohu. Práve kvôli spomínaným problémom na začiatku roku 2020 na sociálnych sieťach oznámil dokonca koniec kariéry.

Našťastie sa prezývaný „Jubox“ cez toto náročné obdobie preklenul a teraz sa vracia do klietky po takmer troch rokoch. V Oktagone ho bude čakať nepríjemný borec z Čiernej HoryMiloš Janičič, ktorý má fantastické skóre 13-3, pričom ani raz pri svojom triumfe nedovolil súperovi dokončiť zápas. „Môj súper je veľmi kvalitný, je to nepríjemný chlapec, ktorý je komplexný. Myslím, že nerobí krok dozadu. Bude to podľa mňa vcelku tvrdý zápas,“ konštatoval český borec pred súbojom, v ktorom sa určite pokúsi využiť svoj silný wrestling. Pokorného prezývka „Jubox“ charakterizuje bojové odvetvia, v ktorých je výnimočný, a teda džudo(Judo) a box.

Mimoriadne obľúbený borec, ktorý z profi-zápasmi začal už v roku 2011 má za sebou zápasy s extratriedou česko-slovenského MMA a teda s borcami, ktorými sú Ivan Buchinger, Tomáš Deák, David Kozma či Miroslav Štrbák. Na Oktagon Prime 4 sa šiesteho novembra v Pardubiciachpredstaví aj Matouš Kohout, ktorý sa postaví Františkovi Fodorovi a domáca scéna sa teší aj na zápas Lucii Pudilovej, ktorú bude čakať v oktagone poľská policajtka Marta Waliczek.