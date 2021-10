V zápase Slovana s Trenčínom zahviezdil okrem domácich aj rozhodca: Ten vyprevadil hosťujúceho Nemčíka do šatne naozaj bezhlavo

HC Slovan Bratislava privítal na svojom ľade Duklu Trenčín. Šlo o zápas s jasným favoritom, no človek nikdy nevie.

Prekvapenie sa napokon nekonalo a domáci zvíťazili presvedčivo 6:1. O moment zápasu sa postaral čiarový rozhodca. Ten po šarvátke medzi domácim hráčom a Martinom Nemčíkom držal druhého menovaného, aby nepokračoval vo svojom výleve emócií.



Hráča sa rozhodcovia rozhodli poslať do šatne, čo sa 29-ročnému Nemčíkovi z tretej formácie, ktorý sa mimochodom asistenciou podieľal na jedinom góle svojho mužstva, rozhodne nepáčilo. Rozhodca ho následne dôraznejšie posunul smerom k časti klziska, cez ktoré sa na ľad presúva rolba. Usporiadatelia medzičasom dané dvere otvorili, s čím nepočítal ako rozhodca, tak ani hráč. Muž v pruhovanom drese chcel Nemčíka pritlačiť o mantinel, namiesto toho ho však sotil celou silou na zem. Cez Nemčíka prepadol aj samotný rozhodca a obaja sa ocitli mimo ľadu. Celá situácia však dopadla bez dohry. Hráč to prijal a putoval do šatne.



Slovan Bratislava figuruje po dvanástich kolách na prvej priečke s 28 bodmi. Iba o dva menej majú druhé Michalovce. Dukla Trenčín sa zmieta v spodných vodách tabuľky, keď jej patrí ôsme miesto s 15 bodmi.