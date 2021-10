Oficiálne potvrdené: Otvárací ceremoniál ZOH 2026 na domácom štadióne Škriniara

Otvárací ceremoniál ZOH 2026 sa uskutoční na milánskom štadióne San Siro. Oficiálne to potvrdil starosta druhého najväčšieho talianskeho mesta Giuseppe Sala.

V spolupráci s futbalovými klubmi AC a Inter chce mesto Miláno vybudovať nový štadión. Ak by sa aj podľa Salu podarilo postaviť ho do začiatku zimných hier, nezmení to nič na fakte, že otvárací ceremoniál bude na starom San Sire. Štadión s maximálnou kapacitou začali stavať v roku 1925, o rok neskôr ho slávnostne otvorili. Svoje domáce zápasy na ňom hrajú oba milánske veľkokluby.



"Chceme tým vyjadriť poctu jeho slávnej histórii," uviedol starosta Milána, ktoré je organizátor ZOH 2026 spoločne s Cortinou d´Ampezzo. Dejiskom záverečného ceremoniálu bude amfiteáter vo Verone.