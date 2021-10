V Oktagone tvrdý borec, doma milujúci otec a manžel: Pirát vychválil matky

Samuel „Pirát“ Krištofič (31) je jedným z najznámejších slovenských MMA zápasníkov, ktorý je i držiteľom dočasného titulu v strednej váhe v organizácii Oktagon. Aktuálne je na našej bojovej scéne asi najdiskutovanejšou témou jeho titulový zápas s Karlosom Vémolom. Český „Terminátor“ o svoj titul prišiel po nesplnení váhového limitu pred duelom s Milanom Ďatelinkom. Neskôr oň nemohol zápasiť s Poliakom Naruszczkom pre zdravotné problémy. V tomto dueli ho zaskočil Pirát, ktorý v ňom triumfoval na body, vďaka čomu sa stal dočasným šampiónom strednej váhy.

Aj preto by mal Pirát 30. 12. ako šampión nastupovať do modrej časti Oktagonu, čo sa nepáči Karlosovi. Mimo jeho najbližšieho zápasu sa často s Pirátom pri bežnej komunikácii dostanete k téme, ktorú má mimoriadne rád. Je totiž čerstvý otec 7-mesačnej Dominičky, s ktorou si vychutnáva každú chvíľu. Medzi jeho otcovské povinnosti patrí aj pravidelná návšteva školy plávania pre bábätká. „Chodíme plávať pravidelne, je to niečo, čo nechcem zmeškať a veľmi si to užívam. To, že sa mi narodila dcérka, mi život zmenilo v tom, že mám viac starostí i radostí. Ide to ruka v ruke. Najviac ma to z pohľadu MMA zmenilo v tom smere, že keď som dlhšie na kempe, tak ma to ťahá domov za nimi (manželkou Jankou a dcérkou Dominičkou). Jednoducho mi malinká začne chýbať,“ konštatoval Pirát.

Jeden z urputných bojov, ktoré zviedol mimo klietky, sa konal aj v pôrodnici, kde bol pre zmenu v role motivátora v „rohu“. „Bol som pri pôrode a ukázalo sa, že ženy sú veľké frajerky. Nebolo to vôbec ľahké, chcel by som týmto prejaviť všetkým ženám obrovský rešpekt za to, čo dokážu a čím si prejdú. No je pravda, že som rád, že si to (pôrod) nemusím odmakať,“ priznal tvrdý a často nekompromisný borec, ktorý si v kariére pripísal už 14 profi výhier v klietke.