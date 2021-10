Počas zápasu Newcastlu s Tottenhamom dostal infarkt: Vďaka rýchlemu zásahu hráčov sa fanúšik vráti na tribúny!

Fanúšika Alana Smitha, ktorý pred takmer dvoma týždňami na zápase anglickej futbalovej Premier League medzi Newcastlom United a Tottenhamom Hotspur utrpel infarkt, prepustili z nemocnice do domáceho liečenia.

Spomenutá udalosť zo záveru prvého polčasu stála za prerušením duelu na 20 minút. Zápas napokon vyhrali hostia 3:2.

Počas súboja na štadióne St. James' Park hosťujúci obranca Sergio Reguilon zalarmoval rozhodcu, aby stretnutie prerušil a poslal lekárov na tribúnu k mužovi v ohrození života. Reguilonov spoluhráč Eric Dier zase šprintoval medzi striedačky, aby upozornil, že potrebný bude aj defibrilátor. Lekár v hľadisku aplikoval nepriamu masáže srdca až do príchodu záchranky.

Vedenie klubu Newcastle United pri správe o prepustení Alana Smitha z nemocnice tiež informovalo, že pacientovi museli lekári zaviesť do ciev štyri stenty potrebné na udržanie ich priechodnosti. V domácom prostredí by mal fanúšik zotrvať približne dva až štyri týždne. Ako sám uviedol, rád by sa koncom novembra alebo začiatkom decembra vrátil na St. James' Park a sledoval naživo súboje Newcastlu United, ktorého súčasťou je aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

"Teší sa na stretnutie s rodinu a priateľmi v najbližších dňoch. Posiela tiež pozdrav každému, kto mu prial skoré zotavenie," uviedol klub zo severovýchodu Anglicka na svojom webe.