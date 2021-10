Trnava a Slovan spoznali po hanbe storočia svoje tresty: Takto rozhodla disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu!

Derby dvoch v súčasnosti najlepších klubov na Slovensku či oslava futbalu. Aj takéto prívlastky mal zápas Spartaku Trnava so Slovanom Bratislava, ktorý mal znamenať boj o prvé miesto v tabuľke.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala FC Spartak Trnava pokutou 35.000 eur, ŠK Slovan Bratislava zaplatí 20.000 eur. Kluby pykajú za udalosti z nedohratého a neskôr skontumovaného derby Fortuna ligy, ktoré sa hralo 17. októbra a hlavný rozhodca ho po bitkách chuligánov oboch táborov priamo na ihrisku predčasne ukonči.



Ďalšie tresty sa týkajú zákazu vstupu divákov. Spartak odohrá tri najbližšie domáce zápasy bez nich, vstup bude umožnený iba deťom do 15 rokov. Fanúšikovia Slovana nemôžu vycestovať na štyri najbližšie stretnutia na ihriskách súperov. DK SFZ navyše udeľuje fanúšikom oboch klubov zákaz do konca súťažného ročníka vycestovať na vzájomné zápasy.



Športová rivalita tradičných súperov sa v 161. derby zvrhla na potýčky medzi chuligánmi, ktorí vybehli na trávnik trnavského Štadióna Antona Malatinského a bili sa medzi sebou. Výtržníci opustili ihrisko po asi piatich minútach boja, po ktorom zostal ležať na zemi jeden z nich. Po čase zo sektora bratislavského Slovana začala znova lietať pyrotechnika na západnú tribúnu. Následne vstúpili do sektoru priaznivcov hostí policajní ťažkoodenci a vytlačili ich mimo štadióna. Hra bola ďalej prerušená, hráči sa nachádzali v kabínach a diskutovalo sa o budúcnosti zápasu. Hlavný rozhodca Filip Glova napokon prišiel na ihrisko a gestom ukázal, že v dueli sa nebude pokračovať.



DK SFZ na štvrtkovom zasadnutí riešila zápas v nadväznosti na organizačné zlyhania a správanie fanúšikov. Jeho športový osud určilo minulý týždeň Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK), ktoré podľa súťažného poriadku odsúhlasilo kontumáciu duelu výsledkom 3:0 v prospech Slovana. Úradujúci majster sa po tomto verdikte odpútal na čele tabuľky od Spartaka na rozdiel troch bodov.



Členovia DK SFZ vypočúvali zástupcov Spartaka Trnava zhruba 90 minút, vedenie ŠK Slovan strávilo na "koberčeku" o polovicu kratší čas a na rozdiel od konkurenta bolo ochotné poskytnúť stanovisko prostredníctvom svojho viceprezidenta a generálneho riaditeľa. "Odpovedali sme na otázky členov komisie a na všetko, čo bolo od nás požadované. My sme nikdy nemali problém s tým, aby sa zápas dohral pred prázdnymi štadiónom, prípadne na neutrálnej pôde alebo iba pred detskými fanúšikmi, ako to robí UEFA. Toto je však už minulosť, keďže zápas bol skontumovaný a my rozhodnutie ÚLK rešpektujeme. Verím, že trest od disciplinárky nebude pre nás radikálny a vážny, keďže sme neboli organizátor zápasu. Viniť nás môžu za hádzanie svetlíc, no za vniknutie divákov na hraciu plochu nenesieme vinu," uviedol Ivan Kmotrík mladší.



Podľa funkcionára "belasých" incidentmi v Trnave utrpel v prvom rade futbal. "Neviem, čo viac sme my ako klub mohli urobiť pre to, aby sa niečo takéto nestalo. Mňa veľmi mrzí, čo sa udialo, lebo utrpel najmä futbal. A to je najväčšia škoda, pretože takýchto veľkých derby zápasov na Slovensku nemáme veľa a keď si to jedno pokazíme, tak je to obrovská škoda pre futbal," poznamenal Kmotrík ml.



Udalosťami zo zápasu 11. kola Fortuna ligy sa zaoberal aj utorňajší Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s cieľom zvýšiť bezpečnosť na športových podujatiach. Prezident Spartaka Peter Macho v súvislosti s divokými scénami zo zápasu so Slovanom uviedol, že by sa dalo inšpirovať príkladom z Holandska a situáciou medzi fanúšikmi Feyenoordu Rotterdam a Ajaxu Amsterdam. "Možno na nejaké dva-tri roky by mohol platiť zákaz, aby nemohli ísť slovanisti do Trnavy a naopak,“ povedal s tým, že v prechodnom období je potrebné prijať potrebnú prísnejšiu legislatívu.



S týmto názorom však Ivan Kmotrík ml. nesúhlasí. "Nechápem, ako takéto niečo môže niekto povedať. Som zhrozený, ako môže niekto uvažovať o tom, aby nemohli ísť fanúšikovia hostí na zápas. Treba v rámci organizácie zápasu spraviť všetko pre to, aby sa neopakovali udalosti zo zápasu v Trnave. Nehádžme to všetko na hosťujúcich fanúšikov, v tomto prípade zlyhala organizácia domáceho klubu. Prečo by kvôli tomu nemohli ísť fanúšikovia hostí na futbal? My ako klub proti tomu absolútne stojíme. Neviem si predstaviť, že by takéto niečo bolo na Slovensku schválené," dodal Kmotrík ml.



Vedenie ŠK Slovan bude podľa jeho slov pokračovať v tom, aby svoje domáce zápasy organizačne zvládlo. "Už o necelý mesiac nás čaká domáci zápas Európskej konferenčnej ligy s PAOK Solún a všetci vieme, čo sa udialo pred dvoma rokmi. Vyvinieme maximálne úsilie, aby zápas prebehol bez problémov. Verím, že si fanúšikovia užijú európsky futbal na úrovni a v dobrej atmosfére. Som presvedčený, že ľudia sa u nás nemusia báť."