Deň kedy sa prepisovala negatívna história: Bayern Mníchov totálne vybuchol!

Jánošík vo futbalovom svete alebo dokáže Bayern Mníchov vyhrávať a prehrávať “normálne”?

Bayern Mníchov narazil v rámci nemeckého pohára na domácu Borrusiu Minchengladbach, ktorej dres oblieka aj slovenský záložník László Bénes. Bavori nastúpili v plnej zbroji, jediný, kto na zápase chýbal bol tréner Julian Nagelsmann, ktorý je pre pozitivitu na koronavírus v domácej karanténe.



Zápas mal jasného a jediného favorita - Bavorov. Z posledných zápasov bolo očakávateľné, že Borrusia si zo zápasu odnesie poriadny debakel. Nik by však nečakal, že zápas sa šokujúco skončí hanebným výsledkom v neprospech Bayernu. Borrusia nasúkala majstrovi 5 gólov y vyhrala celkovo 5:0.



Bayern Mníchov prehral naposledy rozdielom 5 a viac gólov ešte v roku 1978. Futbal tak iba dokazuje, že nie je ľahké dostať sa na vrchol, ale dlhodobo sa na ňom udržať a podávať konštantné výkony. Bayern vypadol druhý rok po sebe v druhom kole pohára. Trpký výsledok nenechal chladného ani bývalého hráča Bastiana Schweinsteigera. “Bol to veľmi zlý deň, zápas si prehrali už v prvých sekundách. Futbalisti Bayernu by takto hrať nemali, to snáď nie je ani možné.” Uzavrel majster sveta z Brazílie.



Bayern Mníchov zároveň ukončil takmer 90 zápasovú šnúru, kedy dokázal súperov vždy streliť aspoň jeden gól. Zaujímavým faktom je, že deň pred zápasom mali hráči tréning. Robert Lewandowski počas neho napálil loptu do okna, v ktorom má kanceláriu Hasan Salihamidžič, športový riaditeľ klubu. Poliakovi sa podarilo trafiť a rozbiť Bosniakov kávovar. Ten s úsmevom na tvári poznamenal, že ak Lewandowski nestrelí v zápase s Borrusiou aspoň jeden gól, rozbitý kávovar zaplatí.