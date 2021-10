Hasič a obranca Príbeliec Jakub Brašeň o pohárovej dráme proti Trenčínu: Už sme sa videli pri penaltách!

Ďalší pohárový nervák! Futbalový štvrtoligista z Príbeliec, obce s pol tisícovkou obyvateľov v okrese Veľký Krtíš, vo 4. kole Slovenského pohára statočne držal 80 minút pod krkom AS Trenčín (0:3), trojnásobného víťaza súťaže.

Favorit sa nakoniec prestrieľal do osemfinále, keď mu k postupu pomohol v poslednej desaťminútovke pokutový kop i vlastný gól domáceho obrancu Jakuba Brašeňa (34).



Banskobystrický rodák vlani v lete vyzliekol dres Zlatých Moraviec a dal zbohom profesionálnemu futbalu. Vydal sa na dráhu hasiča, ale raz za týždeň vypomáha Príbelciam na ľavej strane obrany svojimi skúsenosťami. Proti Trenčínu vzadu neraz hasil požiar, v troch prípadoch však bola snaha márna. „Už sme sa videli v penaltovom rozstrele, no pokutový kopv 81. minúte nás rozhodil. Hneď nato prišiel môj vlastenec, keď sa mi lopta odrazila od nohy do bránky a zosypali sme sa,“ priblížil Jakub pre Nový Čas.

TJD Príbelce, momentálne piaty tím IV. ligy skupiny Juh, nie je žiadnou pohárovou neznámou. Vo vlaňajšom ročníku senzačne vyradili na svojom ihrisku Nitru. „Trenčín mal plno šancí, ktoré nepremenil. Aj to nás držalo dlho nad vodou. Naším najväčším vkladom bola bojovnosť. Nebudeme si klamať, proti takýmto súperom nemáme na to, aby sme s nimi hrali rovnocennú partiu.“

Favorit sa vytrápil do špiku kostí. Už do prestávky mohlo byť po zápase. Ostrieľaný Erik Jendrišek netrafil prázdnu bránku ani z piatich metrov. „Predtým proti Nitre sme boli nebezpečnejší, teraz sme mali iba jednu strelu. Trenčín si postup zaslúžil. Pokutový kop bol jasný, môj prvý vlastný gól v živote tiež,“ podotkol Brašeň.

Zápas sa hral už o pol tretej popoludní, preto si viacerí jeho spoluhráči museli zobrať v práci voľno. „Ja nie. Máme v tíme niekoľko hasičov, učiteľa, montéra plastových okien, sú tam aj mladí vysokoškoláci. Napriek tomu sme boli milo prekvapení, že sme vydržali tak dlho s dychom a bez gólu.“