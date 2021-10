Exkluzívny rozhovor s bývalým trénerom Vlhovej: Prečo to medzi Magonim a Petrou neklapalo!

Obrátil list. Úspešný tréner LivioMagoni (57) zaregistroval, že jeho bývalá zverenkyňa Petra Vlhová (26) vydáva v novembri autobiografiu, v ktorej sa opäť vracia k ich profesionálnemu rozchodu.

Lyžiarska hviezda otvorene priznala mentálny kolaps i vlnu obrovského hnevu, ktorý voči nemu cítila.Pre Nový Čas opísal, čo si o celej kauze myslí!- Mám sa dobre. Nič špe­ciálne sa okolo mňa nedeje. Pracujem ako vždy, všetko je okej.

Ste stále v kontakte s Pe­trou Vlhovou?

- Nie, s Petrou sa spolu už nerozprávame. Som v kontakte s Matejom Gemzom, ale nerozoberáme spolu lyžovanie. Skôr sa bavíme o rodine a o živote všeobecne.

Petra vydáva autobiografiu, v ktorej spomína, že ju vaše slová v rozhovore pre talianske noviny mentálne položili na kolená…

- Áno, viem o tom. Na Slovensku mám veľa priateľov, takže tí mi o tom povedali.

Aké pocity to vo vás vyvolalo, keď ste zistili, že Petra to takto intenzívne prežívala?

- Je mi jasné, že Petra, jej najbližší sú nahnevaní. Rozhovor, ktorý som robil v taliančine, bol pre novinára, ktorý nemá so športom nič spoločné. Opýtal sa ma však na veľký glóbus. Povedal som, že Petra musela pracovať oveľa viac, aby sa dostala na vrchol, pretože nemá až také kvality ako napríklad Shiffrinová. Tvrdou prácou sme však pre Slovensko dosiahli mnoho krásnych úspechov. Viacero medailí či práve veľký glóbus. Došlo k nedorozumeniu. Vlhovci si to vyložili po svojom a stalo sa to, čo sa stalo.

Keby ste mohli vrátiť čas, spravili by ste v tomto prípade niečo inak?

- Určite áno. Keby som bol vedel, že to ten novinár uverejní v takej podobe, radšej by som sa nevyja­droval. Rešpektujem však rozhodnutie Vlhovcov. Hneď mi bolo jasné, že toto bude koniec spolupráce a ja budem musieť začať niekde inde. Úplne od začiatku.

Chceli by ste Petre niečo odkázať, možno sa ospravedlniť?

- Pre Petru už nemám žiadny odkaz. Videl som, čo presne v knihe píše, a je mi jasné, že je na mňa nahnevaná. Sama tam tvrdí, že posledné dva roky so mnou nebola spokojná. Ak som pre ňu teraz taký zlý človek, radšej budem ticho. Za mňa hovorí práca a výsledky. Nechcem nič iné, len potichu pracovať. Túto kapitolu som uzavrel.

Čo je najväčší rozdiel medzi Petrou a Metou Hrovatovou, vašou novou zverenkyňou?

- S každou pretekárkou to je o niečom inom. Meta je úplne iná ako Petra. Tréner sa však musí vedieť prispôsobiť a pochopiť športovca a jeho zmýšľanie. S Petrou nám to v tomto smere posledné dva roky očividne neklapalo. Dúfam však, že Slováci na mňa nie sú nahnevaní. Vašu krajinu rešpektujem, s Petrou sme pre Slovensko dosiahli veľké úspechy, dúfam, že Slováci to vedia oceniť a taktiež rešpektujú aj oni mňa. Celá táto kauza je veľa kriku pre nič. Som sklamaný z toho, ako sa to celé skončilo, ale nedá sa robiť nič iné, len pozerať dopredu.



ČO SPOLU VYHRALI:

- veľký krištáľový glóbus (2021)

- 3 malé glóbusy

- (1x zlato, 4x striebro, 1x bronz)

- 20 víťazstiev v SP

- 41 pódií v SP