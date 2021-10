Šokujúce odhalenie pred samotným galavečerom: Svet spoznal víťaza Zlatej lopty!

Na sociálnych sieťach už niekoľko hodín koluje fotografia s výsledkami ankety Zlatá lopta 2021, ktorej oficiálne vyhlásenie je na programe 29. novembra v Paríži.

Ak by sa potvrdila pravosť šokujúco uniknutého dokumentu,, autor rekordných 41 gólov v uplynulom ročníku najvyššej nemeckej súťaže. Stal by sa tak vôbec prvým Poliakom s prestížnym individuálnym ocenením, pripomenula agentúra dpa.Lewandowski bol favoritom na zisk Zlatej lopty francúzskeho magazínu France Football už aj pre rok 2020, no pre pandémiu koronavírusu sa táto anketa vlani neuskutočnila., ktorý v lete doviedol Argentínu k titulu na juhoamerickom šampionáte Copa America a neskôr prestúpil z FC Barcelona do Paríža St. Germain.z Realu Madrid. Až na 9. priečke skončil Cristiano Ronaldo, ktorý vyhral Zlatú loptu päťkrát.