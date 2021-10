Magoniho tlak by už ďalšiu sezónu nezvládla: Zmena trénera dá Vlhovej nový vietor do plachiet, tvrdí odborník

Podľa experta Rastislava Mažgúta Petra Vlhová spravila dobre, že vymenila trénera Livia Magoniho za Maura Piniho. Talianov tlak by už podľa neho ďalšiu sezónu neuniesla a Pini jej dodá svieži vietor do plachiet.

Petra Vlhová sa rozhodla ukončiť spoluprácu s Talianom Liviom Magonim napriek obrovskému úspechu, ktorý spoločne dosiahli. Ako priznala vo svojej knihe Petra, bolo to veľmi tvrdé a lyžovanie jej prestávalo chutiť. Magoniho nahradil Mauro Pini a Vlhová pred úvodnými pretekmi sezóny v Soldene vyhlasovala, že šťastnejšia v tomto období ešte nikdy nebola. Potvrdila to aj výkonom, získala pekné tretie miesto.

Expert Rastislav Mažgút, šéf martinského lyžiarskeho klubu, hodnotí zmenu trénera Petry Vlhovej pozitívne. „Nie každý Slovák fandí tejto zmene. Ľudia vypisujú, že Vlhová nevie oceniť kvalitného trénera. Áno, bez driny sa vyhrávať nedá, ale jej nie je cudzia. Netreba jej hovoriť: Petra, je večierka, choď spať. Prípadne, aby to nejedla, lebo jej bude ťažko. Je to profesionálka, chýbalo jej trochu voľnosti. Očakávania i tlak boli veľké a Petra to zvládla. Povzbudí ju to," hovoril Mažgút pre Pravdu.

„Niekto môže namietať, že tlak, ktorý predtým zažívala, jej pomohol dostať zo seba to najlepšie. Čas ukáže, či je to pravda. Ja si to nemyslím. Sama po sezóne povedala, že ten veľký tlak by už ďalší ročník nezvládla. Zmena trénera jej prinesie nový vietor do plachiet,“ myslí si odborník.