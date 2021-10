Nádherná asistencia na kľúčový gól: Slafkovský zažiaril pri víťaznom obrate!

Slovenský reprezentačný útočník Juraj Slafkovský parádnou prihrávkou spoza brány v presilovej hre na dôležitý vyrovnávajúci gól Filipa Sandberga pomohol TPS Turku k víťaznému obratu. Jeho tím prehrával trikrát na ľade JYP Jyväskylä, napokon TPS Turku zvíťazilo 5:3. Pre Slafkovského to bol 13. štart v prvom tíme TPS v tejto sezóne, zaznamenal tretiu asistenciu.

Juraj Slafkovsky grabbed a nice primary helper today.



He's up to 3 points in 12 Liiga games on the season. #2022NHLDraft pic.twitter.com/qedHSs5CvK