Na Spiš mieri obrovská posila: Líder bodovania druhej fínskej ligy!

Účastník hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves angažoval 25-ročného fínskeho útočníka Otta Nieminena.

"Očakávame od neho najmä kreatívnu hru a góly," uviedol manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč na sociálnych sieťach.



Nieminen začal sezónu 2021/2022 v klube druhej najvyššej fínskej súťaže (Mestis) FPS Forssa. Po 9 zápasoch mal bilanciu 5 gólov a 11 asistencií a so 16 bodmi viedol kanadské bodovanie celej ligy. "Situácia na trhu s voľnými hráčmi je zložitá. Veľké množstvo tímov v Európe hľadá hráčov, ktorých je momentálne nedostatok, a preto ich cena rapídne stúpla. Práve preto som veľmi rád, že sa nám podarilo získať Otta, ktorý by nám mal výrazne pomôcť v útočnej hre a zlepšiť naše presilovky. Otta môžeme charakterizovať ako dobrého korčuliara so šikovnými rukami a rýchlym zakončením. Fanúšikov môžem ubezpečiť, že toto nie je posledný podpis. Stále pracujeme na posilnení ofenzívy a sme blízko dohody s ďalším útočníkom," uviedol Rapáč.



Slovenská Tipos extraliga bude pre Nieminena prvé zahraničné pôsobisko v kariére. Tá sa doteraz odvíjala vo fínskych súťažiach, pričom v tamojšej Liige odohral 245 zápasov. Získal v nich 59 kanadských bodov za 33 gólov a 26 asistencií.