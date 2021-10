Veľké odhalenie: Hviezda Paríža si sexi Wandu Naru získala späť týmto listom!

Rozišli sa pre jeho údajnú neveru. No už sú opäť spolu. Hviezdny futbalista PSG Mauro Icardi a sexi Wanda Nara. Odhalený list, ktorým si hráč Paríža získal manželku späť!

Hviezda PSG Mauro Icardi a futbalová agentka a modelka Wanda Nara. Jeden z najznámejších športových párov súčasnosti. Na sociálnych sieťach majú množstvo fanúšikov a práve na instagrame Wanda nedávno oznámila, že sa s futbalistom rozchádza pre jeho neveru. Údajne mu v mobile našla pikantnú komunikáciu s inou ženou - modelkou Chinou Suarezovou.

Wanda Nara potvrdila, že sa k Icardimu vrátila. Dôvodom je list, ktorý jej futbalista napísal a po prečítaní ktorého sa rozhodla dať mu druhú šancu. Yanina Latorre v Los Angeles de la Manana odhaľuje text tohto listu, vďaka ktorému sa hviezdny pár zmieril. Prepis textu prináša marca.com.

„Opäť som ti ukázal veci, o ktorých som hovoril. Nikdy som ti neklamal, ani som si nič nevymýšľal, len som urobil zlú chybu," písal Mauro Icardi sexi manželke.

„Odpísala si všetko, o čom sme pred ôsmimi rokmi snívali, veci, ktoré sme chceli robiť spolu a budovať našu budúcnosť. Povedal som ti, aby si požiadala o rozvod, ale vo vnútri je to tá najhoršia predstava, čo sa mi môže stať," odhaľoval emócie z narušeného vzťahu Icardi.

„Dúfam, že si teraz všetko užiješ, ale viem, že nie som zlý človek. Som dobrý človek a dal som ti všetko. Vieš to, každý to vie. Som skvelý otec, dávam celý svoj život za svoje dcéry a som na to hrdý. Tiež som od prvej minúty skvelý nevlastný otec. Dal som život aj za tie deti, aby boli šťastné," hovorí Icardi o dvoch nevlastných a dvoch vlastných deťoch, ktoré s Wandou má. „Nepotrebujem, aby to niekto hovori, pretože to viem."

„Nezaujímajú ma materiálne veci. Vždy som ti tie veci dával. Som milionár, ale obliekam sa do vecí z H&M a Amazonu. Dobre to vieš."

„V dôsledku toho všetkého nemôžem ďalej znášať tvoje zlé zaobchádzanie so mnou. Tvoje vyhlásenia o tom, že som kretén ako vždy, to si nezaslúžim. Dúfam, že budeš šťastná so svojimi materiálnymi vecami."

„Teraz to chceš pos*ať, chceš si písať s tými ľuďmi. Dúfam, že ďalší futbalista bude len jedno percento z toho, čím som bol pre teba ja. Všetko si pochovala pre jeden pos*atý chát, ktorý pre mňa neznamenal nič. Si slepá a nevidíš viac ako telefón. Chceš len hov*á a posielať veci do médií."

„Nikdy by som to od teba nečakal, no som skutočný a viem, že ľudia sa menia. Ďakujem za všetko, čím sme boli. Ďakujem za dve dcéry, ktoré si mi dala. Ďakujem za podporu, ktorú som potreboval a ospravedlňujem sa za to, že som bol hov*o, že som prišiel o všetko pre jednu chybu," kajal sa Mauro Icardi.

„Dúfam, že budeš šťastná, zaslúžiš si to, aj keď to nenájdeš po mojom boku," dodal hviezdny argentínsky futbalista na záver svojho listu.