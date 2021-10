Choré! Sagana a spol. vyšetruje polícia za tréning v dedinke Valaliky

Nejde o vtip! Peter Sagan a spol. predmetom vyšetrovania polície. Dôvodom ich tréning v dedinke Valaliky počas pretekov Okolo Slovensko. Neznámy "dobrák" podal na cyklistov podnet polícii.

Peter Sagan sa v septembri prvýkrát predstavil na pretekoch Okolo Slovenska. Nielen jeho premiérová účasť na domácom podujatí pritiahla obrovskú pozornosť domácich aj svetových médií. Okrem neho štartovali viaceré hviezdy na čele s Chrisom Froomom.

Východoslovenský regionálny denník Korzár prišiel so šokujúcou informáciou. Na Petra Sagana a ďalších cyklistov dostala polícia podnet na prešetrenie v súvislosti s ich tréningom v dedinke Valaliky nachádzajúcej sa v okrese Košice-okolie. Obvinenie sa týka toho, že cyklisti išli v skupine a vo dvojiciach vedľa seba. To je síce bežný jav na cyklistických tréningoch, no slovenské zákony niečo také nedovoľujú.

„Okresný dopravný inšpektorát Košice-okolie Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie obdržal postúpený podnet v súvislosti s udalosťou v cestnej premávke z odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. Týka sa podozrenia z priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ku ktorému došlo v obci Valaliky,” potvrdila skutočnosť krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová pre denník Korzár.

„Osoby podozrivé zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné najprv stotožniť. V prípade preukázania spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky konkrétnou osobou bude táto riešená podľa zákona o priestupkoch,” dodala.

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara zostal z celej situácie zaskočený. Veď tréning cyklistov v skupinách a vo dvojiciach vedľa seba je bežný po celom svete.

„Pri tréningu cyklistov je organizovaná skupina, ktorá je zabezpečená sprievodným vozidlom. Dvaja vedľa seba jazdia aj na tréningu. Ide o pretekárov s licenciou a navyše organizovane trénujúcich. Opakujem, všetko je zabezpečené. Môže sa stať, že sa povie, choďte chalani na tréning, ja prídem za vami o pár minút, lebo idem zobrať fľaše, kolesá či na záchod. Tak idú chvíľu sami. Ale je to celé blbosť. Asi niekto nemá čo robiť.”

Ako sa hovorí, kto chce psa biť, palicu si nájde.