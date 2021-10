Nechutný incident na zápase nižšej mládežnícklej súťaže! Po zápase medzi Slavojom Kráľovský Chlmec a Družstevníkom Trhovište (2:3) prišlo k strkanici hráčov s rozhodcom Petrom Pavlom. Následne ho jeden z domácich futbalistov zozadu udrel päsťou do tváre. Arbiter so zakrvavenou tvárou odkráčal do šatní.

Šokujúce zábery sa objavili na sociálnych sieťach. K incidentu došlo po stretnutí 4. ligy staršieho dorastu Východoslovenského futbalového zväzu. Podľa rozhodnutia disciplinárky dostal domáci klub pokutu 250 eur a agresor, len 15-ročný Adrián Bogár, za fyzické napadnutie najvyšší možný trest na 60 mesiacov. Útočník mal pritom oblečený dres číslo 2, ten však podľa zápisu patril úplne inému futbalistovi. Bogár teda aj v zápase nastúpil načierno na cudziu registračku. Na toto konanie zareagoval aj klub - za Trhovište si nezahrá do konca života!