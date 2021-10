Vlaňajší vicemajstri z Popradu sú v hernej kríze: Na koberci u šéfa!

Prežívajú ťažké obdobie! Hokejisti HK Poprad prehrali posledných päť zápasov Tipos extraligy, a tak nečudo, že vedenie klubu je v pohotovosti. Riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi pre Nový Čas prezradil, že absolvoval osobné pohovory so všetkými hráčmi i s realizačným tímom.

Na platy im v žiadnom prípade nesiahne, ale ak v najbližších štyroch dueloch nezískajú určitý počet bodov, zrejme budú padať hlavy!

Poprad mal výborný štart do sezóny, keď v úvodných siedmich kolách až päťkrát vyhral, ale zlom nastal v polovici októbra vo Zvolene, keď v závere prehral vyhraný duel. Odvtedy ťahá šnúru piatich prehier a vždy iba o jeden gól.

„Máme aj smolu, pretože prehrávame zápasy o gól. Navyše máme v tíme maródku aj nejakú virózu. Ale napriek tomu nie sme spokojní s prístupom mužstva,takže aj preto sme mali v tíme internú debatu. Mal som osobné pohovory s hráčmi i s realizačným tímom,“ povedal pre Nový Čas riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi. Na otázku, či budú padať hlavy, alebo dostanú hráči pokuty, odvetil:

„Nikdy som hráčom nesiahal na platy. Oni majú v kabíne svoj sadzobník, kde si sami dávajú sankcie. Určite nás táto situácia neteší a do novembrovej reprezentačnej prestávky to musíme zlepšiť. Máme ešte štyri kolá, v ktorých mužstvo vie, čo chceme získať.“ Hráči tak musia zabrať, pretože keď nenaplnia do prestávky predstavy vedenia... „Tak potom môže prísť aj k personálnym zmenám. Verím, že k tomu nepríde a chalani sa nakopnú už v piatok doma s Liptákom,“ dodal.

Stretol sa s Tardifom

Uplynulý víkend sa vo švajčiarskom meste Zug konalo stretnutie klubov z 13 európskych krajín. Slovensko malo zastúpenie v podobe Popradu, Košíc a Banskej Bystrice. „Bol tam aj nový prezident IIHF – Francúz Luc Tardif, ktorý mal aj diskusiu. Bavili sme sa o hokeji, bolo to celé veľmi poučné. Treba absolvovať takéto prednášky, ktoré vedia posunúť v budúcnosti slovenský hokej vpred,“ reagoval Jurinyi.

Čierna séria Popradu

Poprad - Michalovce 2:3

Slovan - Poprad 2:1

Poprad - Trenčín 2:3

Poprad - Nitra 3:4 pp

Zvolen - Poprad 7:6 pp