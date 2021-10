Predčasné Vianoce pre Briana (14) a jeho najbližších! Šikovný futbalista to nemá v živote jednoduché. Doma nemajú teplú vodu ani kúrenie, jeho mama Denisa (32) zvádza boj s onkologickým ochorením. Rodine sa po zverejnení ich príbehu v Novom Čase rozhodli pomôcť ľudia z celého Slovenska. Podnikateľ z Bratislavy poskytol finančnú pomoc na bývanie a bývalý reprezentant Stanislav Šesták (38) zasa daroval chlapcovi okrem kompletného výstroja aj originálnu loptu z Bundesligy!

Poctivo pracujúci otec Karol (42) s príjmom okolo 400 eur a matka Denisa (32) na invalidnom dôchodku vychovávajú 4 deti v byte bez teplej vody či kúrenia. Navyše sa im po zmene zo sociálneho na nájomné bývanie zdvihli náklady na strechu nad hlavou, takže nad rodinou visí hrozba vysťahovania

Zábery, ako sa šesťčlenná rodinka z Veľkých Kapušian túli v jednej izbe s ohrievačom, dojali Slovákov. Tí sa prostredníctvom Nového Času rozhodli dať rodine šancu na lepší život. „Vôbec sme takúto pomoc nečakali. Absolútne,“ povedala dojatá Denisa po zistení, koľko pomoci sa im dostane.

Lopta a slová podpory

O športovú časť sa postaral mnohonásobný reprezentant Stanislav Šesták, dnes tréner a manažér v Tatrane Prešov. Chce, aby chlapec dostal materiálne podmienky na ďalšie zdokonaľovanie a tiež správnu motiváciu.

„Dostal odo mňa kompletnú súpravu výstroja - tašku s oblečením, trenírky, nohavice, tričká a zimnú bundu,“ prezradil Stano, keď vybalil pre mladíka všetko, čo preňho pripravil. Pomoc mu odovzdal pred rozostavaným košickým štadiónom: „Verím, že Brian sa tu raz postaví na trávnik ako profesionálny hráč!“

To však nebolo všetko! „Tu máš aj oficiálnu futbalovú loptu, ktorou sa hralo na zápasoch Bundesligy,“ šokoval pracovitého chlapca ďalším darom. Oslovilo ho, že mladík na sebe tvrdo pracuje: „Robí na sebe individuálne a stále sa chce zlepšovať. To je hlavný predpoklad, aby z neho vyrástol futbalista. To najpodstatnejšie je vždy v hlave a v srdiečku. Musí mať chuť stále na sebe makať, aj keď sa mu nechce a je unavený. Či bude pršať alebo snežiť.“

Raz si tu zahrám

Brian prijal všetky darya slová podpory s výrazom hlbokej vďaky. „Bol skvelý. Ďakujem za všetko. Daroval mi perfektnú súpravu a mám obrovskú radosť aj z lopty. S ňou hrajú profíci v Nemecku. Budem s ňou doma trénovať. Raz si chcem zahrať na košickom štadióne,“ prezradil mladík pri aréne, ktorú majú onedlho dokončiť. Vari sa mu na tomto mieste raz podarí splniť si športový sen.