Podbrezová mala v Slovenskom pohári Trnavu na lopate: Prasiatko nebude!

Trnavský Spartak sa vytrápil! Pár hodín po tom, čo sa dozvedel, že za policajný zásah v nedohranom derby so Slovanom bude musieť vysoliť 42 000 eur, takmer vyletel zo Slovenského pohára. Život mu poriadne sťažila druholigová Podbrezová, ktorá však po remíze 2:2 v riadnom hracom čase nezvládla rozstrel zo značky pokutových kopov a v súťaži skončila.

Kukoľ a Paraj mierili do žrde, zatiaľ čo na opačnej strane nepremenil iba Grič. Dať tri góly a nevyhrať, to musí zvádzaťk hnevu. Ostrieľaný stopér železiarov Boris Godál, ktorý štyri roky obliekal dres Trnavy a získals ňou aj majstrovský titul, si zaslúžil lepší koniec drámy. Dvoma zásahmi poslal zápas do penált, úspešný bol aj z bieleho bodu, a predsa to nestačilo.

„Boli sme smutní, že to nedopadlo lepšie,“ povedal pre Nový Čas. Podbrezová bola podľa neho dominantnejšia na lopte a smrdelo to aj tretím, postupovým gólom, ale jeden im rozhodca neuznal pre ofsajd. „Dostali sme Trnavu pod tlak. Cítili sme, že to nemusí ísť do penált. Nakoniec však rozhodli pokutové kopy.“ Nepríde tak k posedeniu pri pečenom prasiatku, ktoré avizoval Godál pred duelom. „Počul som, že tréner Trnavy to použil ako motiváciu pre svojich hráčov, že Podbrezová sa už dohaduje, čo si dá za odmenu. Nepostúpili sme, prasiatko nebude,“ dodal Godál.