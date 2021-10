Hokejová dvadsiatka do Nórska bez viacerých hviezd: Chýba kvarteto opôr z Európy aj hráči zo zámoria

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš nominoval 23 hráčov na prípravný Turnaj štyroch krajín v Lillehammeri (12.-14. novembra). Chýbajú medzi nimi hokejisti zo zámoria i kvarteto lídrov z európskych súťaží.

Samuel Kňažko a Filip Mešár sa predstavia s áčkom na Nemeckom pohári v Krefelde, Juraj Slafkovský a Šimon Nemec dostali vzhľadom na náročný program voľno.



"V uplynulých mesiacoch odohrali výborné turnaje – od majstrovstiev sveta cez Hlinka Gretzky Cup až po olympijskú kvalifikáciu. Navyše majú výborné pozície vo svojich tímoch. Potrebujú si oddýchnuť mentálne aj fyzicky, preto verím, že možnosť na regeneráciu privítajú. Čo sa týka Sama Kňažka a Filipa Mešára, za svoju prácu dostali ohodnotenie v podobe pozvánky do áčka. Za oboch sa teším. Filip dostal príležitosť premiérovo. Samo má zložitejšiu situáciu v klube, preto verím, že na zraze národného tímu pookreje," uviedol Feneš pre hockeyslovakia.sk.



Turnaj v Nórsku bude pre dvadsiatku posledná skúška pred štartom záverečnej prípravy na koncoročný juniorský šampionát v Kanade. Slováci postupne nastúpia proti Nemecku, Švajčiarsku a domácemu výberu.



Na 23-člennom zozname sa nachádzajú hráči zo slovenských klubov a súťaží v Česku, Fínsku, Nemecku a Švédsku. Nechýba šestnásťročný útočník Dalibor Dvorský, ktorý je s 26 bodmi v 17 zápasoch najproduktívnejší hráč elitnej švédskej juniorskej súťaže. Z menej frekventovaných mien v SR20 dostanú šancu napríklad Samuel Socha, Adam Stripai, Denis Bakala, Pavol Štetka, Libor Nemec, Jakub Ragan či Patrik Andrisík. "Dali sme dohromady mená, ktoré viacerých odborníkov-neodborníkov možno prekvapia, ale ja v tomto tíme vidím veľkú kvalitu. Teším sa na spoluprácu so všetkými hráčmi, majú možnosť ukázať sa. Vieme, akú kvalitu máme v zálohe, no som presvedčený, že nominovaní hráči nám zamotajú hlavu a zabojujú o účasť v záverečnej nominácii na MS," povedal Feneš.



Zraz je v pondelok 8. novembra v Piešťanoch. Po troch dňoch prípravy absolvujú hráči presun do Lillehammeru, kde od piatka do nedele nastúpia postupne proti Nemecku, Švajčiarsku a Nórsku. "Poslednou previerkou budú pre nás až prípravné zápasy v Kanade tesne pred šampionátom. V Nórsku si chceme vyskúšať naše herné i strategické zámery v rôznych situáciách. Rovnako si budeme môcť pozrieť potenciálnych adeptov na miestenku do Kanady. Verím, že chlapci odohrajú ďalší skvelý turnaj," povedal tréner pre hockeyslovakia.sk.



Záverečnú prípravu na MS v kanadských mestách Edmonton a Red Deer (26. decembra – 5. januára) odštartujú Slováci v prvej polovici decembra. V domácich podmienkach si rozložia minikemp s potenciálnymi adeptmi na miestenku do Kanady, ktorých kluby budú ochotné uvoľniť aj krátko pred začiatkom asociačnej prestávky. Tá odštartuje 13. decembra. O dva dni neskôr odletí výprava do Kanady.



Nominácia SR 20 na VT v Piešťanoch a Turnaj štyroch krajín v Nórsku (8. - 15. novembra):

hráči podľa klubov: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Ádam Beke, Oliver Fatul (obaja HC Slovan Bratislava), Samuel Socha (HK Levice/HK Nitra), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce/HC 19 Humenné), Adam Sýkora (HK Nitra), Denis Bakala (HC 21 Prešov/HC 07 Detva), Samuel Honzek, Samuel Krajč (obaja HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Ľubomír Kupčo (HC Energie Karlovy Vary/ČR), Tim Danielčák (HC Litvínov/ČR), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Pavol Štetka (HC Dynamo Pardubice/ČR), Boris Žabka (HC Oceláři Třinec/ČR), Šimon Opatovský (HKP Hämeenlinna/Fín.), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Jakub Ragan (TPS Turku/Fín.), Rayen Petrovický (TuTo Turku/Fín.), Patrik Andrisík (ELZ Jungadler Mannheim/Nem.), Dalibor Dvorský (AIK Štokholm/Švéd.), Jakub Kolenič (Växjö Lakers/Švéd.)



realizačný tím:

Manažér: Tomáš Pšenka (od 7. 11. 2021)

Hlavný tréner: Ivan Feneš

Asistent trénera: Martin Štrbák

Asistent trénera: Tibor Tartaľ

Tréner brankárov: Rastislav Staňa

Kondičný tréner: Milan Kabát

Video tréner: Patrik Michnáč

Lekár: Igor Prekop

Masér: Miroslav Harvančík (od 7. 11. 2021)

Masér: Štefan Sýkora



náhradníci (na telefonické zavolanie): Marjko Ejem, Adam Lukošík, Richard Noskovič, Antonio Ožvald (všetci HC Slovan Bratislava), Matej Jacko (HC Košice), Markus Michalík (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Matej Marinov (MMHK Nitra/HC Topoľčany), Dávid Hájnik (HK Dukla Ingema Michalovce/HC 19 Humenné), Matej Hurčík (HK ŠKP Poprad), Richard Nemec (MHKM Skalica), Gabriel Olejnik (HK Spišská Nová Ves), Šimon Miklovič (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Samuel Rehák (MsHKM Žilina), Maxim Mastič (AZ Havířov/ČR), Filip Rajzík (HC Olomouc/ČR), Daniel Chovaniak (HC Oceláři Třinec/ČR), Adam Jombík (TuTo Turku/Fín.)



program Turnaja 4 krajín v Nórsku:

piatok 12. novembra: 15.00 SR 20 - Nemecko 20, 19.00 Švajčiarsko 20 - Nórsko 20

sobota 13. novembra: 14.00 Švajčiarsko 20 - SR 20, 18.00 Nemecko 20 - Nórsko 20

nedeľa 14. novembra: 12.00 Nemecko 20 - Švajčiarsko 20, 16.00 Nórsko 20 - SR 20