Martin Buday zdolal Oktagon, teraz to skúsi v UFC: Názory hrdinov na internete ma nebolia

Martin Buday alias "Bady" môže byť už čoskoro druhým Slovákom v najslávnejšej fighterskej organizácii sveta UFC.

Jediné čo po získaní titulu šampióna Oktagonu potrebuje spraviť pred podpisom zmluvy s prezidentom UFC Danom Whiteom je vyhrať nad najbližším súperom v Dana White´s Contender, ktorým bude neporazený Brazilec Hugo Cunha.

"Už som si ho troška napozeral, má čierny pás v BJJ. Vieme o ňom aj to, že chodil na šampionáty a bojoval aj v thaiboxe, takže je to komplexný borec. Inak je to veľký mohutný chlap ako ja," povedal Buday s úsmevom.

Vyhral na KO, niektorým to nestačilo

Bady si pripísal v poslednom zápase v Oktagone výhru knokautom nad Kamilom Mindom z Poľska. Martin má šancu sa dostať do UFC a svojho posledného súpera, ktorý mal perfektné skóre ukončil tvrdým úderom, ani to však niektorých fanúšikov na internete neodradilo od toho, aby sa vyjadrovali na adresu vždy usmiateho a príjemného borca kriticky.

"Po poslednom zápase bolo hejterov viac a trošku ma to aj zamrzelo. Po chvíli si ale človek uvedomí, že sú to len cudzí ľudia, ktorých názor ma nezaujíma, pretože pre mňa nič neznamenajú. No je pravda, že nechápem prečo v sebe niekto nájde toľko primitivizmu, aby dehonestoval športovcov, aktuálne sa s tým stretáva množstvo profi športovcov. Občas ma až zarazí, akí vedia byť títo neznámi hrdinovia a všeznalci," dopovedal.

Ako každý človek, aj Martin má svoje zlozvyky. Tento sa dá považovať za hobby, ktoré je v dnešnej dobe aj mimoriadne populárne.

"Priznám sa, ľúbim sa viac hrať na počítači. Niekedy je to aj niekoľko hodín. Veľmi rád hrám Call of Duty, hrával som aj iné hry, ale táto je pre mňa aktuálne top," prezradil inak obyčajný chlapec z Nitry, ktorý nepatril medzi takzvaných zlých chlapcov. "Keď som bol mladší tak ma nebavilo sa učiť, nedá sa povedať, že by som nejako v tomto smere ale vytŕčal. Aj keď sa niečo dialo na diskotékach, alebo v bare, tak som nepatril medzi tých, ktorí sa radi bijú. Nie je to moja parketa, snažil som sa tomu vyhýbať a keď už aj bolo niečo treba, tak som sa len bránil."

Sestra mu zachránila život

Život píše rôzne príbehy, každý z nás si prešiel náročnými obdobiami a Bady v tomto smere nie je výnimkou. "Raz som bol nepríjemne chorý. Mal som zápal mozgových blám a nechýbalo veľa, aby sa to skončilo zle. Našťastie ma prišla do izby po rýchlom postupe choroby skontrolovať moja sestra a okamžite sme šli do nemocnice, kde sa o mňa perfektne postarali. Lekár povedal, že stačilo pár hodín a už som tu nemusel byť. Mal som vtedy asi 22 rokov a mali sme to viacerí, takže to bolo infekčné. Doktori mi vtedy povedali, že v zmysle bojových športov možno budem musieť skončiť, naštastie nemali pravdu," prezradil Buday.

Za každým úspešným chlapom stojí žena, inak to nie je ani v prípade ťažkovážnika z Nitry. "Moja snúbenica ma v tomto smere veľmi podporuje. Pred každým zápasom stojí pri mne, fandí mi počas celej prípravy. Vtedy som samozrejme ako všetci fighteri nepríjemnejší, ale ona to toleruje, je veľmi zlatá a za to jej ďakujem." Bady patrí medzi výnimočných borcov v ťažkej váhe, ktorí dokážu byť tvrdí a presní ako na nohách tak i na zemi, súvisí to aj s jeho bojovou minulosťou. "Vždy som bol fanúšik bojových športov, začal som s graplingom u Matúša Mečára v Nitre keď som mal 17. Potom som si dal prestávku, prišli sviatky a robili sme aj iné veci, takže som prestal chodiť. No v 20-tich som si povedal, že by som mohol trénovať BJJ. Tak som začal trénovať v clube de Jiu Jitsu Pitbull u Michala Soboliča. Potom som šiel na súťaž do Maďarska, z ktorej som sa vrátil s medailou. Neskôr som chodil aj na box, takže som sa prirodzene dostal k amatérskemu MMA a už to šlo."

Mieri medzi najväčšie hviezdy

UFC v MMA je ako liga majstrov vo futbale. Je pochopiteľné, že Martin má v tejto organizácii svoje vzory a fighterov, ktorých si obľúbil. Už čoskoro sa s nimi môže stretnúť aj osobne, možno aj v zápase. "Mám rád Stipeho Miočiča. Páči sa mi aj štýl Francisa Ngannoua a dobrý týpek je aj Derrick Lewis. No úplne najobľúbenejší zápasník UFC je pre mňa Jon Jones, ktorého sledujem už veľa rokov," prezradil Buday, ktorý by čoskoro mohol patriť medzi hviezdnych borcov UFC.