Organizátori ZOH 2022 predstavili kolekciu medailí: O tieto kovy sa bude v Pekingu bojovať

Cenné kovy predsatvili pri príležitosti odpočítavania 100 dní do začiatku športového sviatku. Ako informuje agentúra AFP, nazvali ich "Tong Xin", čo v preklade znamená "spolu ako jeden".

"Dizajn je založený na starodávnych čínskych nefritových príveskoch zo sústredených kruhov, pričom päť kruhov reprezentuje olympijského ducha, ktorý spája ľudí," uvádza sa vo vyhlásení organizačného výboru. Tvar zlatých, strieborných i bronzových medailí je jednoduchý, klasický a pripomína nefritom vykladané medaily z OH 2008. Peking je prvé mesto v histórii, ktoré zorganizuje letnú aj zimnú verziu olympiády.

V Pekingu sa bude bojovať dokopy o 109 medailových kolekcií. V programe sa objaví aj sedem nových disciplín: monoboby žien, miešaná štafeta v šortreku, Big Air mužov aj žien v akrobatickom lyžovaní, súťaže miešaných tímov v skokoch na lyžiach, snoubordkrose i v akrobatickej disciplíne aerials (skoky).

