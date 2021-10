Milan Škriniar hitom internetu: Takto vyzvŕtal hráčov Juventusu

Obranca Interu Miláno predviedol niekoľko odvážnych kľučiek medzi hráčmi Juventusu a video sa okamžite začalo šíriť medzi fanúšikmi. Inter v 9. kole Serie A remizoval s Juventusom 1:1, keď viedol po góle Džeka, Juventus vyrovnal v 89. minúte z pokutového kopu gólom Dybalu.

Skriniar doing his best Messi impression pic.twitter.com/CB9Ui9jPVr