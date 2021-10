Trénerské legendy vymenili futbalovú loptu za rakety: Bez športovania by už bolo po nás!

Stretnutie futbalových trénerských legiend priťahuje vždy pozornosť. Aj keď je to na tenisových kurtoch. Inak to nebolo ani minulý týždeň, keď si to v nafukovacej hale Retro medzi sebou rozdali bývalí skvelí tréneri Milan Lešický (76), Karol Pecze (75) a Stanislav Griga (59).

Naslovovzatí odborníci si už aj vzhľadom na vek na naháňanie futbalovej lopty netrúfnu, ale na antuke nebolo poznať, že ich či už v minulosti, alebo v súčasnosti trápili či trápia zdravotné problémy. Ako všetci svorne tvrdia, hranie tenisu je pre nich recidíva, bez neho by už bolo po nich.

Najstarším zo spomínaného tria je Milan Lešický, ktorý okrem ligových tímov viedol federálne a slovenské mládežnícke reprezentácie a je autorom projektu prvého profesionálneho klubu v našich končinách (1990, FC Nitra - pozn.red.).

„Už pätnásť rokov sa v rôznom zložení pravidelne stretávame na kurtoch, aby sme sa udržali v kondícii. Je pravda, že niekedy ideme cez bolesť, ale tenis je pre nás recidíva. Keby sme ho nehrali, bolo by to s nami už zlé,“ povedal s úsmevom futbalový glosátor. O niečo mladší je Karol Pecze, ktorému sa pre zdravotné problémy nesplnil hráčsky sen o prvej lige. O to s väčšou vervou sa vrhol na trénerstvo a urobil dobre. V polovici 90. rokov stál za renesanciou trnavského futbalu a okrem ďalších klubov na Slovensku zanechal výraznú stopu aj v Maďarsku, Poľsku, Grécku, ale najmä v Turecku.

„Keď sa dalo, všade som hrával vo voľnom čase tenis. Po futbale je to moja druhá vášeň,“ prezradil pre Nový Čas medzi jednotlivými hrami. Keď sme ho chceli pustiť sadnúť, aby si na lavičke oddýchol, prekvapil nás pohotovou a vtipnou reakciou.

„Ďakujem. Keby som si sadol, už by som nevstal,“ usmievala sa trénerská legenda, ktorej bol vo štvorhre partnerom bývalý reprezentačný kouč Stanislav Griga. „Ten je medzi nami dorastenec,“ pridal ďalšiu vtipnú hlášku Milan Lešický. Najmladší z tria je bývalý výborný kanonier a československý reprezentant. „Bol som na začiatku jeho skvelej kariéry, ktorú začínal v Žiline. Tam sme raz spolu nastúpili na vlak, ja som vystúpil v Bratislave a išiel trénovať Slovan. On pokračoval až do Prahy, kde hrával za Spartu. Vtedy by mi nenapadlo, že raz budeme spolu hrávať tenis,“ pridal zaujímavosť Karol Pecze. Nie je tajomstvom, že Stanislav Griga, ktorý ako jediný československý futbalista strelil gól Barcelone aj Realu Madrid, mal v minulosti problémy s pohybovým aparátom. Po úspešnej operácii však opäť behá na kurte ako zamlada a jednoznačne na ňom dominoval. „Sme dobrá partia, takže nikto tu nie je najlepší,“ dodal diplomaticky Griga.

Na pretrase je aj politika

Po zápasoch si zvyknú páni sadnúť na občerstvenie, pri ktorom spomínajú na staré, dobré časy. „70 percent sa bavíme o futbale, zvyšných 30 rozoberáme politiku,“ tvrdí Milan Lešický.

Trénovať v Trnave je ako absolvovať Cambridge

Karol Pecze aj Milan Lešický svojho času trénovali v Trnave a ako je už dlhé roky známe, viesť Spartak je náročné, pretože trnavské prostredie je veľmi špecifické. „Ja s nadsádzkou hovorím, že kto pôsobil v Trnave, tak ten absolvoval futbalovú Cambridgeskú univerzitu."